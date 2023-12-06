У РФ хочуть оголосити Азовське море внутрішніми водами: домагаються визнання Криму, — ISW

За словами аналітиків, ідея російських законодавців у тому, щоб також створити умови для визнання окупованих Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

У російській Держдумі збираються розглянути запропонований законопроєкт, згідно з яким Азовське море має вважатися внутрішніми водами Росії. Ця ініціатива покликана створити умови для визнання анексії окупованого Криму, Херсонської, Запорізької та Донецької областей. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 5 грудня.

Михайло Шеремет, який представляє в російському парламенті окупований Крим, заявив 5 грудня, що Дума постарається ухвалити запропонований законопроєкт. У тексті законодавчої ініціативи йдеться про те, що Азовське море має стати внутрішніми водами РФ до кінця 2023 року.

У 2003 і 2004 роках РФ і Україна підписали та ратифікували договір, у якому є положення про те, що Азовське море є внутрішніми водами і Росії, і України, а також про те, що суднам під українським або російським прапором в Азовському морі надається свобода судноплавства.

Верховна Рада денонсувала договір у лютому 2023 року, заявивши, що Росія порушила положення про те, що всі питання щодо Азовського моря мають вирішуватися мирним шляхом у межах двосторонніх домовленостей. Було заявлено, що дозвіл російським військовим кораблям вільно переміщатися морем становить загрозу для національної безпеки України.

Своєю чергою, і президент РФ Володимир Путін у червні 2023 року підписав закон, який денонсує згадану угоду. Стверджувалося, що Україна нібито втратила статус прибережної держави Азовського моря після того, як РФ частково анексувала Донецьку, Запорізьку та Херсонську області 2022 року.

Новий російський законопроєкт, імовірно, передбачає низку адміністративних заходів, які знадобляться для морських перевезень в і з Азовського моря для формального визнання моря внутрішнім водним простором РФ.

Нагадаємо, що у РФ прагнуть побудувати "азовське кільце" — дорогу до Криму через Маріуполь.

Також повідомлялося, що ЗСУ утримують позиції на лівому березі Дніпра. Однак потерпають від російських КАБів.