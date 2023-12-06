Колишні "вагнерівці": РФ перекинула для захоплення Куп'янська найманців "Шторм V", — експерт

Штурмові роти "Шторм V" перебувають у складі 25-ї та 138-ї бригад ЗС РФ, які раніше вели наступальні дії поблизу Синьківки. Підрозділи найманців, за словами Олександра Коваленка, перебувають під повним контролем Міноборони Росії.

На фронті почали з'являтися російські підрозділи "Шторм V". Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram.

"У зоні бойових дій почали з'являтися підрозділи "Шторм V". Переважно вони діють на Куп'янському напрямі, у підпорядкуванні ГВ "Захід", — сказав Олександр Коваленко.

Здебільшого ці підрозділи складаються з колишніх найманців ПВК "Вагнер". З його слів, "Шторм V" — це той самий ПВК "Вагнер", але під керівництвом Міністерства оборони Російської Федерації та з повним ребрендингом.

"Причому на Куп'янському напрямку їх активно застосовують. А чого б і ні, застоялися… пора в м'ясорубку", — заявив експерт.

Олександр Коваленко наголосив, що штурмові роти "Шторм V" перебувають у складі ОМСБр, а саме 25-ї та 138-ї ОМСБр, які вели наступальні дії на північний схід від Синьківки та на південь від Ольшан. Експерт розповів, що нещодавно надіслали ще 300 людей для доукомплектації, що говорить про "неособливо успішні дії" "Шторм V". Крім цього, штурмові роти прикріплені до 26 ТП 47 ТД і 27 ОМСБр 1 ТА Західного ВО.

Нагадаємо, 21 листопада командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що російські військові використовують підрозділи "Шторм Z" для штурмів українських позицій за всіма напрямками. На Куп'янському напрямку ворог йшов у наступ, а на Лиманському — стягував резерви та проводив перегрупування.

3 жовтня у ЗМІ розповіли, що під час штурмів армія РФ використовувала бійці підрозділу "Шторм Z" як гарматне м'ясо. Кожен з загонів налічує від 100 до 150 осіб, які входять в регулярні російські війська.