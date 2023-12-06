До Польщі на обслуговування прибула нова партія Leopard 2A4 для України

У соцмережах опублікували знімок українського танка, який прибув на обслуговування в польське місто Ґлівіце після множинних влучань у башту під час бою.

Механічний завод "Бумар-Лабенди", розташованому в польському місті Ґлівіце отримав нову партію українських танків Leopard 2A4 для оцінки технічного стану машин перед проведенням ремонту. Про це 5 грудня повідомили в Defence 24.

Скільки саме танків прибуло на майданчик, де з липня проводиться капітальний ремонт українських Leopard 2A4, не уточнюється.

Польський експерт Адам Сверковскі звернув увагу на світлину, надану Polska Grupa Zbrojeniowa. На знімку видно, що машина отримала велику кількість влучань у передню частину башти, деякі з яких пробили зовнішню оболонку броні.

Зазначається, що Україна отримала загалом 40 танків Leopard 2A4, ще 14 буде поставлено наступного року. Згідно з укладеними угодами, Польща відповідає за роботу саме над версією А4 танків Leopard, тоді як версією А5 і А6 займеться німецька сторона. На початку жовтня перша партія цих машин, відремонтованих на польській території, була відправлена назад в Україну, пише оглядач.

Leopard 2A4 — основний бойовий танк Бундесверу, що випускається з 1985 року. Основне озброєння — гладкоствольна гармата Rh-120 L/44 калібру 120 мм з боєкомплектом 42 постріли. З нею з'єднаний універсальний кулемет MG3 калібру 7,62 мм.

Як силову установку використовують 12-циліндровий двигун MTU MB 873 Ka-501 потужністю 1500 к.с., з'єднаний із трансмісією Renk HSWL 354, що дає змогу танку розганятися до 68 км/год під час руху вперед і до 31 км/год під час руху назад. Усі ранні версії Leopard 2 (A0-A3) зрештою були модернізовані до цієї версії.

Нагадаємо, у Німеччині стартує новий проєкт зі створення основного бойового танка на зміну німецьким Leopard 2. Нові бойові машини розроблятимуться під керівництвом німецьких оборонних концернів Krauss-Maffei Wegmann (KMW) і Rheinmetal.