Германия вновь попытается разработать преемника Leopard 2

По информации немецких журналистов, новый альянс по созданию основного боевого танка объединит усилия Германии, Италии, Испании и Швеции. Проект конкурирует с уже существующим сотрудничеством между ФРГ и Францией.

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В Германии стартует новый проект по созданию основного боевого танка на смену немецким Leopard 2. К сотрудничеству привлечены партнеры из Италии, Испании и Швеции, пишет Handelsblatt.

Новые боевые машины будут разрабатываться под руководством немецких оборонных концернов Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall, сообщает издание со ссылкой на источники в промышленности и политических кругах.

По их информации, участники проекта подписали соответствующие контракты несколько дней назад. Далее партнеры подадут совместную заявку на финансирование из Европейского оборонного фонда (EDF).

Как отмечает Handelsblatt, новый альянс стал неожиданностью, поскольку Германия уже заключила договор о сотрудничестве в той же сфере с Францией. В 2017 году правительства двух стран согласовали проект создания основного боевого танка под названием "Основная наземная боевая система" (Main Ground Combat System, MGCS). Ожидается, что именно он заменит к середине следующего десятилетия немецкие Leopard 2 и французские Leclerc.

Напомним, в социальных сетях опубликовали видео с украинскими танками Leopard 2A4, большая часть из которых была дополнительно оснащена динамической защитой.

Ранее аналитики Forbes подсчитали, сколько танков Leopard 2 потеряли ВСУ.

Также сообщалось, что ремонт танков Leopard 2 хотят перенести в Украину, чтобы ускорить процесс восстановления, ремонта и передислокации.