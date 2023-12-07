"Знав, що йде полювання": Кива намагався сховатися від замаху в "статусному" селищі, — Царьов

За словами екснардепа, у ГУР нібито є список людей до ліквідації, які погоджує особисто президент України Володимир Зеленський. При цьому ця інформація нібито не є закритою.

Колишній депутат Верховної Ради України Олег Царьов, який утік до Росії та засуджений в Україні до 12 років в'язниці за антиконституційні заклики, заявив, що екснардеп Ілля Кива знав про те, що на нього "за ним іде полювання". Про це Царьов розповів в інтерв'ю російському медіа RT.

За його словами, у Головного управління розвідки Міноборони України нібито є список людей для ліквідації, які погоджує особисто президент України Володимир Зеленський.

"Так, дійсно, Ілля Кива вбитий. Він знав, що за ним іде полювання. В Україні це робиться так: робиться список, готує його ГУР, погоджує СБУ, і Зеленський особисто його візує. І в цьому списку є певні люди. Інформація не закрита. Тобто закрита, але не настільки закрита, щоб Кива про це не дізнався. Кива про це дізнався", — розповів Царьов.

Царьов заявив, що Кива, коли дізнався про підготовку замаху, переїхав у "закрите, дуже статусне селище" в районі Одинцово.

"Там камери, там охорона. Він вважав, що буде там у безпеці. Як бачите, вийшло, що не в безпеці. Безпечних місць немає. Українські спецслужби працюють досить ефективно. Усі call-центри перебувають під контролем спецслцужб. Через call-центри, які працюють по всій Росії, вони знаходять легко навіюваних людей, яким дають завдання — покласти "закладку", передати вибухівку, перенести з одного місця на інше. У цих "закладках" зброя", — розповів Царьов.

Убивство Іллі Ківи

Нагадаємо, 7 грудня росЗМІ повідомили, що в Росії помер ексдепутат Верховної ради Ілля Кива. Пізніше стало відомо, що тіло колишнього нардепа знайшли в селі Супонево, а на місці події працювали екстрені служби. Смерть Ківи також підтвердили в ГУР.

Інформацію про смерть Іллі Ківи підтвердили українські джерела. ЗМІ повідомляли, що за ліквідацією екснардепа може стояти СБУ. Кива лежав на снігу посеред паркової зони заміського комплексу, розташованого в селі Супонево біля Звенигорода. Як повідомили анонімні джерела росЗМІ, він мав різану рану на правій скроні, на тілі — гематоми.

Раніше також повідомлялося, що екснардеп ВРУ переїхав у готель "Величъ Country Club" 2,5 місяці тому. Кива нібито повідомляв, що за ним стежили три останні тижні.