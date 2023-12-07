"Вирок буде": у ГУР звернулися до колаборантів після вбивства Киви (відео)

Представник розвідки Андрій Юсов зазначив, що всі ті, хто перейшов на російський бік і вчинив злочини, поки що мають шанс здатися. Це єдиний спосіб, який гарантуватиме їм безпеку.

У Росії було вбито колишнього народного депутата Верховної Ради Іллю Киву, який напередодні вторгнення виїхав із країни і влаштувався в сусідній Росії. Представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ) Андрій Юсов в ефірі телемарафону дав пораду іншим колаборантам, які переживають за своє життя.

За його словами, всі зрадники України і воєнні злочинці повинні будуть здатися в руки українського правосуддя, адже це єдиний для них спосіб убезпечити себе від летального результату, з яким зіткнувся Ілля Кива.

"Наразі ми можемо підтвердити і констатувати факт. І звернуся до інших колаборантів, зрадників і воєнних злочинців: найбезпечнішим шляхом для вас є здача в руки українського правосуддя. Вирок дійсно гарантуватиме дотримання ваших справ, регулярне харчування", — заявив Андрій Юсов.

Окремо він зазначив, що для таких громадян перебувати на території Російської Федерації вкрай небезпечно. "Справедливе поранення", зазначає представник української розвідки, може наздогнати кожного з тих, хто вчинив протиправні дії щодо України.

Убивство Іллі Киви: що відомо

Нагадаємо, 6 грудня російські ЗМІ повідомили про те, що в Підмосков'ї було вбито ексдепутата Верховної ради Іллю Киву. Він проживав на території Росії практично два роки.

Пізніше загибель підтвердив і представник ГУР МОУ Андрій Юсов. Він заявив, що Ілля Кива був "одним із найогидніших покидьків, зрадників і колаборантів".

Російські медіа уточнили, що Іллю Киву знайшли мертвим в елітному заміському комплексі "ВеличЪ Country Club" у Підмосков'ї в РФ. На тілі чоловіка була кров і гематоми.