Позиції не віддали: Харківська ОВА спростувала заяву про захоплення села біля Куп'янська

Попри атаки, просування ворога в напрямку Синьківки немає. ЗСУ відбили 6 ворожих атак на околицях населеного пункту.

Російські пропагандисти заявили що ЗС РФ захопили село Синьківка на Куп'янському напрямку. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував захоплення росіянами населеного пункту біля Куп'янська.

Він наголосив, що ворог продовжує обстрілювати населені пункти в Харківській області. Протягом останньої доби окупанти обстріляли 21 населений пункт. Попри атаки, просування ворога в напрямку Синьківки немає. ЗСУ відбили 6 ворожих атак на околицях населеного пункту.

"Учора відвідували позиції наших військових. Скажу так, якщо бій іде на крайньому городі населеного пункту Синьківка і ворог декларує, що він її захопив, напевно, це його позиція. Жодної території наші військові не віддали, на свої позиціях стоять, завдають ураження ворогові, чому свідком вчора ми і були", — сказав Синєгубов.

Він зазначив, що на півночі Харківської області російська армія проводить ротацію. На Слобожанському напрямку окупанти посилили обстріли з використанням КАБів і БпЛА "Шахед".

Крім цього, на Вовчанському напрямку спостерігається поява ворожих ДРГ, чого раніше не було. Російські диверсанти розвідують позиції Сил оборони України та намагаються завдавати ураження, однак активність ворожої групи була подавлена вогнем ЗСУ. Кілька таких виходів росіян зафіксували цього тижня.

Нагадаємо, що у РФ видали знищення власного ЗРК С-350 за удар по українському ОТРК "Грім-2". Наразі більшість каналів уже видалили допис через очевидний ляп.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ просунулися в промзоні біля Авдіївки, а ЗСУ зміцнили плацдарм на лівому березі.