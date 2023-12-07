Цифровізація поля бою: у США розробляють нову розвідувальну систему TITAN

Система повинна буде інтегрувати в себе такі джерела спостереження, як радари, літаки, БПЛА і супутники. Після виявлення цілей засоби вогневого ураження завдяки TITAN моментально отримуватимуть координати для завдавання ударів.

Армія США розраховує вибрати єдиного постачальника системи управління бойовими діями Tactical Intelligence Targeting Access Node, або TITAN, після чого розпочне приймально-здавальні випробування, спрямовані на оцінку технічних характеристик. Про це 6 грудня повідомили оглядачі Defence News.

TITAN — це наземна розвідувальна система, покликана допомогти армії під'єднати датчики збирання даних до стрільців у польових умовах для підтримки передової цілевказівки за межами лінії видимості.

Фактично TITAN є американським проєктом із цифровізації поля бою. Система інтегруватиме в себе всі джерела спостереження — радари, літаки, БПЛА, супутники тощо. При цьому TITAN забезпечуватиме миттєве виявлення цілей і передачу даних засобам вогневого ураження, які в режимі реального часу завдаватимуть ударів за вказаними координатами. Існує думка, що одним із ключових елементів системи будуть технології штучного інтелекту.

Хто розробляє систему

2021 року компанії RTX і Palantir отримали замовлення на розроблення системи, а рік потому обидві компанії отримали по 36 млн доларів на створення прототипів.

Загалом армійцям запропонували два варіанти — базовий і вдосконалений. Базовий варіант встановлюватиметься на армійську легку тактичну машину Joint Light Tactical Vehicle і не матиме пакету космічного зв'язку. Вдосконалений буде інтегрований у тактичні вантажівки, такі як M1083 із сімейства середніх тактичних машин, і матиме можливість отримувати дані з датчиків космічних систем.

Як розповів керівник програми з розвідки та радіоелектронної боротьби бригадний генерал Ед Баркер, до 2026 року обраний прототип буде розгорнутий в армійському підрозділі, який ознайомиться з системою і надасть відгуки про можливі зміни.

"Обраний постачальник буде допрацьовувати свій прототип, використовуючи більше точок дотику з військовими", — зазначив генерал.

Нагадаємо, в Україні розробили тактичну систему з координації бійців і техніки на полі бою. Фокус з'ясовував особливості однієї з таких систем — ComBat Vision.