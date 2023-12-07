Бронемашина майбутнього: у Європі почали розробку перспективного броньовика VBAE

Під час розроблення бронемашини особливу увагу буде приділено характеристикам мобільності, скритності, захисту і, звісно, вогневої потужності.

Консорціум, утворений компаніями Arquus і Nexter, що входять до складу KNDS, а також Організація спільного співробітництва в галузі озброєнь (OCCAR) зробили перший крок на шляху до створення перспективної броньованої машини Véhicule Blindé d'Aide à l'Engagement або VBAE, що перекладається як "Броньована машина допомоги під час бою". Подробиці розповіли оглядачі Army Recognition у матеріалі від 7 грудня.

Представники організацій підписали відповідний контракт про співпрацю в цій програмі. Повідомляється, що бронемашини VBAE надійдуть на озброєння французької та бельгійської армій з 2030 року.

Під час розробки броньовика особливу увагу буде приділено таким важливим характеристикам, як мобільність, скритність, захист і вогнева міць. При цьому машина повинна буде поєднувати в собі компактність і оптимізовану вантажопідйомність, зазначили експерти.

Реалізацію проєкту забезпечить консорціум, що складається з провідного підрядника Arquus і його субпідрядника Nexter, який передасть частину своїх робіт бельгійській компанії John Cockerill Defense (JCD), розробнику революційної броньованої машини i-X. Це партнерство, розпочате ще на стадії попереднього проєктування, знаменує собою прагнення до франко-бельгійської промислової співпраці в рамках великої програми озброєнь.

Бронемашина i-X бельгійської компанії John Cockerill Defense

"Запуск проєкту VBAE знаменує собою початок амбітної та інноваційної співпраці. Команди Arquus, Nexter і JCD повністю віддані справі та впевнені в успіху цього проєкту", — підкреслили автори публікації.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія вивчає можливість виробництва фінських бронемашин в Україні. На практиці це може означати ліцензійне виробництво бронетехніки фінської оборонної компанії Patria.