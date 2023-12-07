Мобілізація в Україні з 1 грудня: новобранцям з Києва пообіцяли додаткові виплати

Кияни, мобілізовані у військо, отримуватимуть від міста 30 тисяч гривень. Також у Київраді мають ухвалити рішення, які стосуються підтримки підрозділів ЗСУ.

Київрада виділить 10 мільйонів гривень на цей рік, щоб виплачувати додаткові кошти мобілізованим у ЗСУ жителям міста. Про це 7 грудня заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

Кияни, мобілізовані після 1 грудня, отримають від міста додатково 30 тисяч гривень.

"Така виплата є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців", — пояснив мер.

Він розповів, що на 2023 рік влада виділить 10 мільйонів, а на наступний рік у бюджеті закладуть 50 мільйонів. Усі ці кошти будуть виплачуватись за програмою "Захисник Києва".

"Київрада віднайшла на допомогу нашим захисникам цього року майже 7 мільярдів гривень. І продовжує виділяти з бюджету ці кошти за зверненнями наших військових", — зазначив Кличко.

Він завірив, що до кінця 2023 року будуть ухвалені ще декілька рішень. Вони стосуються фінансової допомоги підрозділам Збройних сил.

"Зокрема, готуємо проєкти рішень до наступного засідання. Аби виділити ще понад 700 мільйонів гривень", — додав міський голова.

Нагадаємо, схожу ініціативу вже запровадили 29 листопада в Одесі. Кожен мобілізований мешканець міста може отримати додатково 20 тисяч гривень.

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