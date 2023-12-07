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"Позбавили противника зв'язку": бойовики Кадирова атакували вишку зв'язку на території Росії

Анастасія Ковальова
Бойовики Кадирова атакували вишку зв'язку на території Росії

Як повідомив глава Чечні, після ліквідації вишки бійці ЗСУ, які нібито проникли на територію Бєлгородської області, втратили зв'язок і можливість викликати підкріплення.

Глава Чечні Рамзан Кадиров похвалився атакою на вишку зв'язку в Бєлгородській області РФ. Нібито таким чином його найманці змогли позбавити зв'язку ЗСУ. Про це стало відомо з його Telegram-каналу.

"Позбавили противника зв'язку, вразивши влучним залпом вишку ретранслятора в Бєлгородській області", — написав він.

За словами Кадирова, нібито після цього ЗСУ втратили зв'язок і навіть можливість викликати підкріплення, а бойовики "Ахмата", нібито, навпаки змогли перехопити ініціативу.

Зазначимо, українські війська ведуть бойові дії виключно в Україні, звільняючи її території від російських окупантів.

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Нагадаємо, що 29 жовтня в ISW заявили, що Росгвардія набирає до своїх лав колишніх учасників ПВК "Вагнер" для зміцнення спеціальних підрозділів "Ахмат" у Чеченській республіці.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що російська армія виявилася нездатною взяти Авдіївку, тому керівник Міноборони Сергій Шойгу кинув у бій найманців із ПВК "Вагнер".

Також представник юридичного департаменту МОУ Максим Тимочко розповів, що членів ПВК "Вагнер" та її керівників серед вищого військово-політичного керівництва РФ можна покарати за міжнародні злочини на кількох рівнях.