"Найважча частина ще попереду": у ГУР повідомили, на що чекати Україні взимку

За словами представника ГУР Міноборони, на Україну чекає важка зима, тож посилення для систем ППО — гостра необхідність.

Найважча частина зими в Україні, що перебуває у стані повномасштабної війни проти РФ, ще попереду, тому що Росія не лише має значні запаси радянської техніки, але й зберігає можливості щодо виробництва інших видів озброєння. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов під час телемарафону 7 грудня.

За словами Юсова, Росія від лютого 2022 року все ще залишається з величезними запасами застарілого озброєння часів СРСР та зберігає можливості щодо виробництва інших видів озброєння.

"Це серйозний виклик для українських сил безпеки та оборони та для проукраїнської коаліції. Нам потрібно більше підтримки. Найважча частина зими попереду", — сказав Юсов.

За його словами, це означає необхідність посилення для України систем ППО.

Нагадаємо, у ніч проти 5 грудня РФ атакувала територію України ударними дронами Shahed і зенітними ракетами С-300. Вибухи лунали на Хмельниччині, Одещині, Хмельниччині й Донеччині.

Напередодні спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що однією з головних цілей атак "шахедів" є аеродром у місті Старокостянтинів на Хмельниччині.

Тим часом третина держвитрат 2024 року в РФ піде на оборону. Це утричі більше довоєнного рівня, що безпрецедентно для пострадянської Росії. Також у кошторисі витрат є солдатські контракти, виплати пораненим і родичам загиблих. На окуповані українські території РФ також витрачає частину коштів.

Загалом російська економіка поставлена на воєнні рейки, бюджетні видатки орієнтовані на оборонний комплекс. Тобто Росія в цій війні надовго, роблять висновок журналісти.