Зібралися атакувати: експерт припустив, чому у ЗС РФ з'явилося так багато генералів

У Росії особисто президент підписує указ про підвищення до звання генерала. Польський аналітик з'ясовував, із чим пов'язана рекордна кількість таких підвищень у 2023 році, підписаних Путіним.

У російській армії завжди була чимала кількість генералів, і ця практика зберігається і нині. З урахуванням того, що у ЗС РФ та інших силових структурах підвищення до генерала здійснюються на розсуд президента, у нинішній ситуації війни з Україною саме за генеральськими підвищеннями у РФ варто стежити особливо уважно. Про це пише оглядач Ярослав Ціслак у матеріалі Defence 24.

Автор публікації звернув увагу на указ Володимира Путіна № 932 від 6 грудня, в якому він підвищив у званнях:

вісім генерал-лейтенантів;

один віцеадмірал;

20 генерал-майорів;

чотири контрадмірали.

Були також підвищення і за межами Міноборони РФ. Наприклад, у Росгвардії:

шість генерал-лейтенантів;

сім генерал-майорів;

два генерал-лейтенанти поліції;

два генерал-майори отримали підвищення.

А у внутрішніх військах: три генерал-лейтенанти та чотири генерали-майори внутрішньої служби.

"Визначити кількість підвищень у 2022 році складніше, оскільки незабаром після агресії проти України росіяни приховали частину інформації. Відомо принаймні про 81 підвищення у званні, але справжнє число, ймовірно, коливається близько 90", — пише експерт.

За його словами, у 2023 році була рекордна кількість підвищень до високих звань. Причина цього, вважає Ціслак, у війні, що триває в Україні, а також в організаційному зростанні російської армії.

Тим часом слід враховувати кількість загиблих офіцерів генеральського звання і тих, хто пішов у відставку. Але з'ясувати скільки ЗС РФ їх втратили на війні вельми проблематично, оскільки росіяни не повідомляють про генеральські підвищення.

Експерт задається питанням, чи може така кількість генералітету в РФ свідчити про новий наступ окупантів в Україні? На його думку, наразі можливість будь-яких переговорів щодо вирішення цього конфлікту дорівнює нулю.

"Схоже, що Кремль все ще зосереджений на вирішенні проблеми "спеціальної військової операції". Не схоже, що російська влада задоволена поточною ситуацією на лінії фронту. Росіяни обирають між збереженням нинішнього статус-кво і новою масштабною атакою, але чи пов'язана нещодавня хвиля генеральських підвищень із такими планами, ми поки що не знаємо", — підсумував Ціслак.

Раніше повідомлялося, що за словами спікера об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, російські загарбники на деяких ділянках почали імітувати атаки. Противник хоче показати ситуацію кращою, ніж вона є насправді.