"Є певні військові загрози": експерт пояснив, навіщо РФ збільшила чисельність армії

Збільшення чисельної російської армії відбулося через потребу у формуванні нових частин. Такими діями окупанти реагують на певні військові загрози, розповів Михайло Жирохов.

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Військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що збільшення чисельної російської армії пов'язане не лише з війною в Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю OBOZ.UA.

Він не бачить великої проблеми з військового погляду у збільшенні армії ворога на 170 тисяч людей.

"Зараз вони (окупанти, — ред.) оптимізують власні збройні сили, роблять укрупнення, формують кілька нових дивізій. Звісно, можна говорити, що це пов’язано з війною в Україні — так, пов’язано. Але також з іншими факторами", — сказав Михайло Жирохов.

Зі слів експерта, збільшення армії можливе також через те, що Фінляндія увійшла до НАТО. Зокрема, росіянам потрібне збільшення бойових частин на багатьох напрямках, зокрема й на фінському. Крім цього, залишається незрозумілою ситуація на Закавказзі — Вірменія, що має певну західну спрямованість. Тому окупантам на тому напрямку потрібні додаткові сили.

"Є певні військові загрози для них (росіян, — ред.), і вони у такий спосіб реагують. Тут немає нічого дивного", — наголосив він.

Також Михайло Жирохов розповів, що збільшення чисельності армії РФ відбулося через потребу у формуванні нових частин.

"Це і офіцери, і контрактники, і сержанти. Це загальна чисельність. Наприклад, якщо вони, умовно, формують чотири нові дивізії, стільки штатних одиниць потрібно додати до війська. Тому це не означає, що все відбуватиметься за рахунок мобілізованих, адже їх рано чи пізно буде потрібно звільняти", — додав Михайло Жирохов.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 3 грудня повідомили, що президент РФ Володимир Путін 1 грудня підписав указ про збільшення чисельності ЗС РФ з 2,039 млн осіб до 2,209 млн осіб через мобілізаційні зусилля Кремля та необхідність оновити військо через великі втрати.

4 грудня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що рішення Путіна про збільшення армії може нашкодити йому. Це пов'язано з підготовкою та укомплектуванням. Зі слів експерта, це може вплинути на зростання втрат ворога.