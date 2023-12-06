"Есть определенные военные угрозы": эксперт объяснил, зачем РФ увеличила численность армии

Увеличение численной российской армии произошло из-за потребности в формировании новых частей. Такими действиями оккупанты реагируют на определенные военные угрозы, рассказал Михаил Жирохов.

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Военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что увеличение численной российской армии связано не только с войной в Украине. Об этом он сообщил в интервью OBOZ.UA.

Он не видит большой проблемы с военной точки зрения в увеличении армии врага на 170 тысяч человек.

"Сейчас они (оккупанты, — ред.) оптимизируют собственные вооруженные силы, делают укрупнение, формируют несколько новых дивизий. Конечно, можно говорить, что это связано с войной в Украине — да, связано. Но также с другими факторами", — сказал Михаил Жирохов.

По словам эксперта, увеличение армии возможно также из-за того, что Финляндия вошла в НАТО. В частности, россиянам требуется увеличение боевых частей на многих направлениях, в том числе и на финском. Кроме этого, остается непонятной ситуация на Закавказье — Армения, имеющая определенную западную направленность. Поэтому оккупантам на том направлении нужны дополнительные силы.

"Есть определенные военные угрозы для них (россиян, — ред.), и они таким образом реагируют. Здесь нет ничего удивительного", — подчеркнул он.

Также Михаил Жирохов рассказал, что увеличение численности армии РФ произошло из-за потребности в формировании новых частей.

"Это и офицеры, и контрактники, и сержанты. Это общая численность. Например, если они, условно, формируют четыре новые дивизии, столько штатных единиц нужно добавить в войско. Поэтому это не означает, что все будет происходить за счет мобилизованных, ведь их рано или поздно будет нужно увольнять", — добавил Михаил Жирохов.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 3 декабря сообщили, что президент РФ Владимир Путин 1 декабря подписал указ об увеличении численности ВС РФ с 2,039 млн человек до 2,209 млн человек из-за мобилизационных усилий Кремля и необходимости обновить войско из-за больших потерь.

4 декабря военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что решение Путина об увеличении армии может навредить ему. Это связано с подготовкой и укомплектованием. По словам эксперта, это может повлиять на рост потерь врага.