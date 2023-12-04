Путін створює для себе нову проблему, збільшуючи чисельність армії, — аналітик (відео)

За словами Олександра Коваленка, противнику бракує ресурсу в усіх напрямках, однак нові резерви не нададуть бажаного ефекту для Москви.

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Рішення президента Росії Володимира Путіна про збільшення чисельності армії може лише нашкодити противнику. Таку думку озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо.TV" 4 грудня.

За його словами, наказ глави Кремля, який передбачає збільшення військ на 170 тисяч осіб пов'язано з великими втратами ЗС РФ. Наразі Володимир Путін хоче компенсувати це все, однак жодного ефективного результату це не дасть.

"Противнику не вистачає ресурсу за всіма напрямками. Ворог зараз може демонструвати якісь наступальні дії, але знову ж таки ці дії не мають високого рівня ефективності. Порівняймо 2022 рік, коли російські війська наступали на Київ, у них було підготовлено і повністю укомплектовано 40 тис. особового складу. А щоб дійти до адміністративного кордону Авдіївки, десь півтора кілометри, то там перебуває ворожого особового складу понад 40 тис. Ось і порівняйте, який рівень ефективності", — заявив Олександр Коваленко.

Окремо було зазначено, що просування військ РФ все ж таки фіксується, проте воно незначне. Повноцінним наступом назвати це складно.

За допомогою нових 170 тисяч військових, яких планують залучити, противник хоче виправити ситуацію, однак вони можуть лише все погіршити. Пов'язано це з підготовкою.

"Ці 170 тисяч треба, по-перше, підготувати, а другий момент — укомплектувати, щоб вони могли чимось діяти в зоні бойових дій, але зробити цього не зможуть. Отже, ці фактори вплинуть на зростання втрат окупантів і вони будуть змушені ще більше набирати через зростання своїх втрат", — підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 2 грудня повідомлялося, що Володимир Путін збільшив армію, щоб утримати території України. За словами представника Білого дому, Збройні сили України перевершують росіян за якістю військ, керівництва та управління.