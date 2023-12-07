"Невідомо, куди повезуть": росіяни оголосили про "евакуацію" у Новій Каховці

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань наголосив, що після минулих "евакуацій" люди опинялися "в найбільш депресивних районах Росії в шоці".

Російські окупанти оголосили про проведення "евакуації" жителів тимчасово окупованої Нової Каховки у Херсонській області. Про це повідомила окупаційна адміністрація Новокаховського міського округу.

"Для всіх охочих проводитимуться планові заходи з добровільної евакуації з території Новокаховського міського округу", — йдеться у повідомленні.

За інформацією окупаційної адміністрації, це відбудеться у середу, 13 грудня, попередній запис можна зробити у громадській приймальні.

У дописі уточнюють, що евакуація проводиться у зв'язку з тим, що населені пункти Новокаховського міського округу "знаходяться в 15-кілометровій зоні лівого берега Дніпра на лінії бойового зіткнення", для тих, "хто бажає добровільно виїхати на безпечну територію і не має змоги зробити це самостійно".

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань підкреслив, що куди і на яких умовах росіяни повезуть людей — невідомо.

"Нагадаю, що після минулих евакуацій люди опинялися в найбільш депресивних районах Росії в шоці", — пише він.

Нагадаємо, 23 листопада голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині влада розглядає можливість примусової евакуації сімей із дітьми з частини міста Куп'янськ. Це пов'язано з постійними обстрілами з боку Збройних сил Російської Федерації.