Гнучка платформа: турецька Otokar демонструє колісну бронемашину ARMA

Платформа виділяється тим, що оснащена вежею зі 105-мм гарматою John Cockerill, яка може вести вогонь українськими керованими протитанковими ракетами Falarick.

На виставці ExpoDefensa 2023 турецька компанія Otokar презентувала модульну багатоцільову колісну бронемашину ARMA 8x8 з баштою, яка оснащена 105-мм гарматою Cockerill. Про це 7 грудня написали в Army Recognition.

Цей сучасний тактичний бронетранспортер вирізняється модульною конструкцією і моноблочною броньовою структурою, пропонуючи гнучку платформу для різного устаткування і систем озброєння, що підходить для поточних потреб збройних сил у військових операціях і миротворчості.

Оглядачі зазначили, що машина розроблена для забезпечення балістичного захисту 5-го рівня відповідно до стандартів STANAG 4569. ARMA 8x8 оснащений вісьмома димовими гранатометами і може бути обладнаний системами:

активного захисту;

виявлення снайперів;

протиповітряної оборони;

розпізнавання "свій-чужий";

лазерного виявлення.

Броньовик ARMA 8x8 оснащується турбодизельним двигуном Caterpillar C9 потужністю 450 к.с. у парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Він здатний розвивати максимальну швидкість 105 км/год, а запас ходу становить 700 км, демонструючи свою ефективність і довговічність у польових умовах.

Що стосується башти, то вона оснащена основною гарматою John Cockerill калібру 105-мм, що відповідає стандартам НАТО, спареним кулеметом калібру 7,62 мм. Також опціонально можливе встановлення озброєння й інших калібрів.

Зазначимо, що це знаряддя здатне вести вогонь українськими протитанковими ракетами Falarick, здатними знищувати цілі на відстані 5 000 м з максимальним часом підльоту 17 секунд.

Вежа, оснащена автоматичною системою заряджання на 12-16 снарядів, володіє протитанковими можливостями та обладнана зовнішніми камерами, що забезпечують огляд на 360°. При цьому діапазон вертикальних кутів перебуває в межах від -10 до +42°.

Нагадаємо, в Європі зброярі мають намір створити перспективну броньовану машину VBAE. Під час розроблення броньовика особливу увагу буде приділено таким важливим характеристикам, як мобільність, скритність, захист і вогнева міць.