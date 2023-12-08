ЗС РФ просуваються під Авдіївкою, а українські ДРГ висадилися на Кінбурнській косі, — ISW

ЗС РФ незначно просунулися на схід від Степового і в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки. Також окупанти продовжували наступальні операції поблизу Бахмута і мають там певні успіхи.

Сили оборони висадилися на Кінбурнській косі, а окупанти просуваються під Авдіївкою і Бахмутом. Про це свідчать дані американського Інституту вивчення війни за 7 грудня.

Ситуація на Куп’янському напрямку

ЗС РФ 7 грудня продовжували локалізовані наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли. У Генштабі України повідомили, що на цій ділянці фронту Сили оборони відбили щонайменше 7 атак росіян поблизу Синьківки, а на Лиманському напрямку — щонайменше шість атак росіян поблизу Тернів, Веселого, Роздолівки. Російські військові блогери стверджували, що ЗС РФ наступали поблизу Синьківки і просунулися на 1,5 км глибше біля Веселого.

Російські джерела стверджували, що 7 грудня українські сили здійснили наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і мають просування та досягли незначних успіхів поблизу Тернів і Ямполівки.

Ситуація на Донеччині

ЗС РФ продовжували наступальні операції поблизу Бахмута і мають просування. Російський військовий блогер стверджував, що російські сили захопили невизначені позиції під час раптового штурму поблизу Бахмута 6 грудня. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Окупанти також атакували з Хромового і біля Берхівського водосховища.

Сили оборони продовжували наступальні дії під Бахмутом, але не просунулися.

ЗС РФ незначно просунулися на схід від Степового та на південний схід від Авдіївки і в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки. Також ЗС РФ продовжували наступальні дії на захід і південний захід від міста Донецьк 7 грудня, але не просунулися.

Ситуація на Запорізькому напрямку

ЗС РФ продовжили штурм на ділянці кордону Донецько-Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого просування. У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили атаку росіян на північ від Новодонецького. Російський батальйон "Восток" стверджував, що російські війська просунулися на півкілометра та захопили невизначені позиції в районі кордону Донецько-Запорізької області 6 грудня.

7 грудня українські війська продовжували контрнаступальні операції на заході Запорізької області, але не робили жодного заявленого чи підтвердженого просування. Російська сторона стверджує, що підрозділи РФ відбили кілька українських атак поблизу Роботиного та Вербового.

Ситуація на Херсонщині

Українські сили продовжували наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області, але не зробили жодного підтвердженого просування. У Генштабі України повідомили, що Сили оборони утримують позиції на східному березі Дніпра. Російські військові блогери стверджували, що українські війська продовжували штурм поблизу Кринок і утримують позиції на околицях лісових масивів на південь від Кринок. Також повідомляється, що невстановлена ​​кількість українських диверсійно-розвідувальних груп висадилася на Кінбурнській косі на південний захід від Херсона.

Речник ВМС України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук 7 грудня заявив, що російські війська зменшили активність авіації над Чорним морем після того, як 5 грудня ЗСУ збили російський літак.

Нагадаємо, що 7 грудня Харківська ОВА спростувала заяву про захоплення села біля Куп'янська. Попри атаки, просування ворога в напрямку Синьківки немає.

Раніше повідомлялося, що на Куп'янському напрямку ЗСУ ліквідували новоприбулих росіян. До 20 жовтня 2023 року загиблі окупанти ще були у місцях позбавлення волі, а згодом — підписали контракт зі ЗС РФ та відправилися на фронт.