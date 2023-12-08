Кількість загиблих приблизно відповідає числу нових мобілізованих: ISW оцінили втрати ЗС РФ

За словами аналітиків, якщо дані, які публікує Київ, точні, ЗС РФ втрачають на місяць більше, ніж мобілізують — 20 000 осіб. Зараз росіяни намагаються зберегти техніку, що веде до ще більших втрат особового складу.

Темпи втрат російських військ по всьому фронту в Україні близькі до темпів мобілізації. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 7 грудня.

Офіційний представник командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що ЗС РФ втратили майже 11 тисяч осіб особового складу (загиблі або поранені) на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках за листопад цього року.

У згаданих районах інтенсивність боїв зараз нижча, ніж під Авдіївкою. Судячи з усього, більше і втрат.

За оцінками офіційних осіб України, російські війська втратили 5000 осіб вбитими та пораненими в районі Авдіївки й Мар'їнки з 10 по 26 жовтня за дві хвилі атак для захоплення Авдіївки.

Зараз росіяни намагаються зберегти техніку, що веде до ще більших втрат особового складу.

За даними України, з 17 жовтня до 17 листопада на лівобережжі Дніпра в Херсонській області росіяни втратили 1200 військовослужбовців, поранених було 2200. На заході Запорізької області, судячи з усього, втрати зіставні.

Разом з тим, в умовах боїв неможливо перевірити дані про втрати. Але якщо дані, надані Україною, є точними, це означає, що російські операції в Україні сильно виснажують окупаційне угруповання, і що високі втрати — це підсумок не тільки найінтенсивніших наступів під Авдіївкою.

Згідно з даними російських та українських офіційних осіб, внаслідок зусиль з прихованої мобілізації 20-40 тисяч осіб щомісяця поповнюють лави ЗС РФ. Але ці показники можуть бути нижчими за щомісячні втрати ЗС РФ в Україні.

За даними представників України, російське угруповання на лінії Харківської — Луганської областей залишилося тим самим із літа 2023 року, це свідчить про те, що передислокація резерву в цей район тільки поповнювала втрати, але не збільшувала склад угруповання.

За цифрами, які публікує Київ, можна зробити висновок, що ЗС РФ втрачають на місяць більше, ніж мобілізують — 20 000 осіб.

Високі втрати РФ, підсумовують аналітики, найімовірніше, не дадуть змоги російським силам повністю заповнити й відновити підрозділи, що діють в Україні, і сформувати нові оперативні та стратегічні резерви, якщо зусилля з формування сил триватимуть поточними темпами на тлі воєнних операцій.

Водночас Росія, судячи з усього, зможе відшкодовувати втрати новими мобілізованими доти, доки президент РФ Володимир Путін справляється з наслідками всередині Росії.

Нагадаємо, що Україна хоче налагодити виробництво танків Panther і дронів Bayraktar.

Також повідомлялося, що, за даними ISW, ЗС РФ просуваються під Авдіївкою, а українські ДРГ висадилися на Кінбурнській косі.