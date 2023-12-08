Житель Хмельниччини вбив знайомого, бо сплутав його з російським солдатом: подробиці

Після того, як чоловік в камуфляжі не відреагував на запитання, засуджений у стані алкогольного сп'яніння вирішив його "ліквідувати".

На Хмельниччині судили чоловіка, який вбив знайомого, бо сплутав його з російським окупантом. Обвинувачений отримав 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Хмельницького міськрайонного суду.

Трагедія сталася у квітні 2022 року у Гвардійському. Обвинувачений, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, жорстоко вбив чоловіка.

Згідно з матеріалами справи, того дня чоловік розпивав із своєю жертвою спиртне. Вночі він, коли спав, побачив, як через незачинені двері в будинок зайшов невідомий в камуфляжі. На його оклик невідомий не відреагував, і тоді обвинувачений, подумавши, що це російський солдат, вирішив його ліквідувати.

Фігурант справи бив його руками і ногами, а після того ще й завдав 5 ударів господарською сокирою по голові. В результаті отриманої відкритої черепно-мозкової травми з множинними переломами кісток склепіння і основи черепа потерпілий помер на місці.

На суді чоловік визнав свою провину. Обтяжуючою обставиною стало те, що злочин було скоєно в стані алкогольного сп’яніння. Обставиною, що пом'якшує покарання є те, що на утриманні у нього була неповнолітня дитина.

Суд засудив чоловіка до 15 років позбавлення волі. До вступу вироку в законну силу обвинуваченому залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловік раніше був судимий та відбув свій строк, 10 років за ґратами за вбивство, згідно з вироком Апеляційного суду Хмельницької області за 2005 рік.

Нагадаємо, що у Офісі Генпрокурора повідомили, що на деокупованих територіях України було виявлено понад сотню російських катівень. За даними генпрокурора, 90% полонених і утримуваних українців зазнають тортур або того чи іншого виду насильства.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі після ліквідації військових ЗС РФ окупанти розпочали "полювання" на партизан.