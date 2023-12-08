Виявлено понад сотню катівень: генпрокурор розповів про злочини ЗС РФ в Україні

За словами Андрія Костіна, на всіх територіях, звільнених від окупантів, виявлено місця незаконного утримання. Найбільше катівень виявилося в Харківській області.

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На деокупованих територіях України було виявлено понад сотню російських катівень. Про це сказав генеральний прокурор України Андрій Костін під час конференції "Свобода чи страх" 7 грудня.

Костін заявив, що росіяни незаконно утримують десятки тисяч людей, які відмовилися їм підкоритися. Крім того, окупанти вивозять до РФ українських дітей, прагнучи позбавити їх національної ідентичності.

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За даними генпрокурора, 90% полонених і утримуваних українців зазнають тортур або того чи іншого виду насильства. За його словами, таке поводження з полоненими є "спланованою державною політикою" Росії.

За словами Костіна, на територіях, звільнених від окупантів, було виявлено 104 катівні. Найбільше катівень виявлено в Харківській області.

Генпрокурор наголосив, що для повернення військовополонених існують міжнародно-правові механізми, однак вони не поширюються на полонених цивільних осіб і депортованих дітей.

"Отже, ми повинні їх створити. Наш обов'язок — максимально мобілізувати для цього зусилля в Україні та світі. Адже кожен день зволікань означає нові тортури для бранців агресора", — сказав Костін.

Нагадаємо, 26 листопада проєкт "Неопалимі" розповів про українського бійця, якому в полоні окупанти вирізали на лобі свастику. Лікарі відшліфували рубець постраждалому воїну пікосекундним лазером.

Раніше, 20 жовтня, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павличенко заявив, що Росія проводить цілеспрямовану політику з жорстокого поводження з українськими військовополоненими і цивільними заручниками. За його словами, такі випадки фіксуються регулярно з 2014 року.