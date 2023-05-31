Вбито або поранено: в Офісі генпрокурора розповіли, скільки дітей постраждали від війни

Глава відомства Андрій Костін підкреслив, що статистика поки що приблизна, оскільки до неї не увійшли дані з Маріуполя та інших окупованих територій.

Related video

З початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну російські окупанти вбили 483 дитини. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін у середу, 31 травня.

"Сьогодні наші діти страждають від війни у всіх її проявах", — сказав Костін.

Він також навів цифри та факти, які ілюструють злочини російських військових проти дітей.

Станом на сьогодні відомо про 483 дітей, які загинули. За словами Костіна, ці цифри можуть бути в рази більшими, оскільки до статистики не включали дітей у Маріуполі та тих неповнолітніх, які зараз проживають на окупованій території України.

Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали 989 дітей.

Генпрокурор додав, що вже зараз розслідується понад 2900 проваджень щодо злочинів проти дітей, скоєних російськими загарбниками.

Костін згадав депортацію українських дітей до Росії. Слідчим відомо, що до РФ військові незаконно вивезли 19400 українських дітей. Проте з відео та листування російських військових в Офісі прокурора зробили висновок, що насправді було викрадено сотні тисяч маленьких українців.

"Майбутнє України неодмінно має включати повернення всіх наших дітей додому", — резюмував Костін.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, як ЗС РФ вивозять українських дітей. Матеріал про це став доступним 31 травня. Медіа писали про те, що окупанти вивозять дітей під приводом відпочинку на морі у Криму. Частина дітей опиняється у далеких російських регіонах, наприклад, у Мордовії.

Своєю чергою, віцепрем'єр Ірина Верещук 31 травня заявила про те, що в РФ депортованим з України дітям змінюють імена та дату народження. За її словами, щодня маленькі українці втрачають свою ідентичність і тому міжнародна спільнота має посилити тиск на Кремль.