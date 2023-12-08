"Мене амністують, як Повара": терорист Гіркін боїться, що його "прибере" Кремль

Колишній ватажок проросійських бойовиків переконаний, що Євген Пригожин становив "величезну небезпеку" для Москви, тому версію нещасного випадку відкидає. Найбільший його страх — виявитись наступною ціллю.

Російський терорист, колишній офіцер ФСБ та ексватажок проросійських бойовиків в Донецькій області Ігор Гіркін (Стрєлков) переймається, що його можуть "прибрати" як керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це він розповів в інтерв’ю медіа Baza, опублікованому 7 грудня.

"Мій арешт стався за місяць після заколоту Пригожина. Найбільше я побоююся, що замість звичайного карного покарання мене "амністують" так само як і Повара", — сказав він.

Гіркін погодився, що за заколот у воєнний час карати треба "суворо". Але він підкреслив, що робити це треба через суд.

"Навіть після "амністії" Пригожин становив величезну небезпеку для Росії на чолі свого незаконного ПВК "Вагнер". Проте, ніхто не притягнутий до відповідальності за усунення Пригожина. Президент озвучив версію мимовільної загибелі — у цю версію я не вірю", — зазначив терорист.

Він переконаний, що "спусковим гачком" для порушення справи проти нього стала нестабільність у Росії. З його слів, ситуація погіршується, а влада відчуває "неміцність свого становища".

"Взагалі, я розглядаю цю подію як цікавий прецедент: після винесення звинувачення у мене не залишається місця на Землі, де я признавався б законослухняним громадянином. На Заході я вже визнаний терористом після вироку Гаазького трибуналу. А на батьківщині на мене, мабуть, чекає сумнівна слава екстреміста", — додав Гіркін.

Нагадаємо, 21 липня Ігоря Гіркіна заарештували за "екстремізм". Він неодноразово критикував Міноборони Росії та президента Володимира Путіна.

Перебуваючи в СІЗО, він самовисунувся кандидатом у президенти РФ на виборах 2024 року.