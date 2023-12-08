Били "іскандером" і крилатими ракетами: в ОВА розповіли про наслідки атаки на Павлоград (відео)

Окупанти завдали удару по промисловому підприємству в районі Павлограда. Є руйнування цивільних об'єктів у трьох населених пунктах. Пошкоджено також церкву.

Уранці 8 грудня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні. Ракети атакували Київщину та Дніпропетровщину. У Дніпропетровській ОВА повідомили про влучання та постраждалих.

"На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доправлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини — у важкому стані", — написав голова ОВА Сергій Лисак під час повітряної атаки.

Пізніше він проінформував, що через масовану ракетну атаку на область є руйнування. Постраждали будівлі в Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді.

"Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних. Зачепило церкву. Побите й авто. Триває обстеження уражених територій", — проінформував Сергій Лисак.

Як він розповів згодом "Суспільному", на Павлоградщині стався масований ракетний удар. Четверо осіб постраждали, двоє з них перебувають ще на операційному столі. Одного постраждалого вже прооперували та перевели до палати.

Сергій Лисак проінформував, що одна з ракет, якими атакували Павлоградський район, була балістична ракета "іскандер", 3 ракети були крилатими. Варто зазначити, що в ранковому зведенні Повітряних сил не йшлося про використання ворогом балістичного озброєння під час масованої атаки.

Постраждали понад 20 домоволодінь. Вирішується питання допомоги власникам цих будинків.

Нагадаємо, що 8 грудня ЗС РФ запустили 19 крилатих ракет, 14 із яких вдалося перехопити Силам оборони. Є влучання по інфраструктурі та цивільних об'єктах.

У ніч на 8 грудня ЗС РФ завдали щонайменше п'яти ракетних ударів по Харкову, унаслідок чого було пошкоджено житлові будинки в кількох районах.