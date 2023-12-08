Головна проблема війни: у Зеленського розповіли, чого потребують ЗСУ (відео)

Нові інвестиції потрібні тому, що уявлення про сучасну війну українського керівництва і партнерів було хибним, пояснив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Головна поточна проблема війни в Україні — дефіцит ресурсу для знищення логістики російського окупаційного угруповання. Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 Каналу".

"400 тисяч осіб, які перебувають на окупованих територіях, — це харчування, амуніція, боєкомплекти, ротації, — пояснив представник ОП. — Це все потрібно знищувати далеко від безпосереднього поля бою".

За його словами, це частково дасть змогу уникнути нескінченних бойових зіткнень, у яких безпосередньо беруть участь наші хлопці.

На окупованих територіях достатньо елементів, які слід знищити: транспортні вузли, склад тактичного і навіть стратегічного рівня.

Для цього потрібні далекобійні ракети більшої дальності, у виробництво яких зараз спрямовані додаткові інвестиції.

Нові інвестиції пояснюються тим, що уявлення про сучасну війну українського керівництва і партнерів було помилковим.

"Тому, що є абсолютне розуміння того, що всі наші бачення сучасної війни не виправдалися. Тобто війна виглядає зовсім по-іншому", — уточнив співробітник ОП.

Для цього потрібні інші акценти, ресурси, домінантні можливості та технології. Нині це все виправляється, додав Подоляк, пояснивши, що війн такого масштабу ще не було.

"Були локальні конфлікти, в яких брали участь безпосередньо спецпідрозділи. І це зовсім інші війни", — сказав Подоляк і навів як приклад Сирію, де, за його словами, було "істотне домінування авіації та практично повна відсутність систем ПРО".

Михайло Подоляк — про прорахунки у війні (з 32:02)

Таким чином, за дуже обмежений час Алеппо або Хомс знищувалися дощенту.

Нагадаємо, що міністр оборони України в інтерв'ю AP сказав, що якщо взяти різні 30 світових конфліктів — чи то глобальні, чи то етнічні, чи то локальні, — то війну в Україні слід віднести якраз до глобальних.

Також повідомлялося, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив про загрозу прямого зіткнення РФ і НАТО, яка ніколи раніше не була настільки ж реальною, як зараз.