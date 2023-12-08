Ставка на потужний патрон: Heckler & Koch показав штурмову гвинтівку HK437 (фото)

Нова гвинтівка призначена для стрільби боєприпасами .300 Blackout калібру 7.62x35 мм, На думку експертів, цей патрон практично забезпечує термінальну балістику калібру 7.62x39 мм і ефективність калібру 5.56 мм.

Збройова компанія Heckler & Koch у рамках поліцейської виставки MILIPOL представила нову штурмову гвинтівку HK437, яка викликала неабиякий інтерес фахівців. Зброя за конфігурацією досить ергономічна і розрахована під потужний патрон .300 Blackout калібру 7.62x35 мм. Про це 8 грудня розповіли оглядачі Defensa.

Експерти вважають, що нова гвинтівка від німецьких збройових майстрів бездоганно підійде для силових структур, — поліцейських і сил спеціальних операцій.

"Новинка, оптимальна для стрільби на коротких і середніх дистанціях, додає до цих якостей компактність, точність і ефективність", — пишуть експерти.

Гвинтівка Heckler & Koch НК 437

Вони пояснили це особливістю калібру HK437, оскільки патрон .300 Blackout забезпечує приголомшливу зупиняючу силу. При вазі в 125 гр і пострілі зі зброї з довжиною ствола в 410 мм, початкова швидкість кулі становить 680 м/с, а робочий діапазон перебуває в межах 500 метрів.

На думку фахівців, ці боєприпаси є справжнім шедевром: вони практично забезпечують термінальну балістику калібру 7.62x39 мм і ефективність калібру 5.56 мм.

Гвинтівка HK437 випускається у варіантах з 7- або 9-дюймовим стволом. В останньому випадку балістичні параметри патрона .300 Blackout дещо інші. Початкова швидкість кулі знижується до 620 м/с, а дистанція ефективного ведення вогню — до 440 метрів.

Загальна вага гвинтівки — в межах 3,15 кг. Вона має новий специфічний магазин із нижнім вікном для контролю наявності боєприпасів, спеціально розроблене ергономічне пістолетну рукоятку і змінену передню частину для опори руки. По всій довжині ствольної коробки проходить планка Пікатіні для встановлення аксесуарів.

Гвинтівка Heckler & Koch НК 437

Оглядачі звернули увагу, що їм до рук потрапив зразок із маркуванням 347-000007 — це був сьомий випущений екземпляр нової гвинтівки.

Раніше повідомлялося, що українські війська отримають 11 тисяч штурмових гвинтівок виробництва компанії Colt Canada. Гвинтівки створені на базах двох карабінів — Colt Model 715 і Colt Model 725, але мають низку унікальних особливостей.