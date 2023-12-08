Парламент Болгарії подолав вето президента на надання Україні сотні БТР, — ЗМІ

У партії ГЕРБ заявили, що країна захищає свої національні інтереси, допомагаючи Україні. Також у болгарському медіа зазначили, що під час розгляду законопроєкту сталась штовханина між депутатами.

На засіданні у п’ятницю, 8 грудня, парламент Болгарії подолав вето президента Румена Радева на угоду про постачання бронетранспортерів Україні. Про це повідомляє болгарське медіа БТА.

Пропозицію подолати вето було прийнято 161 голосом "за". Ще 55 депутатів висловились проти.

Представники проросійських сил критикували наміри передати Україні бронетехніку, повторюючи тези президента щодо того, що бронетранспортери могли б бути використані для охорони болгарського кордону.

Водночас у партії ГЕРБ заявили, що Болгарія захищає свої національні інтереси, допомагаючи Україні.

Також у медіа зазначили, що під час розгляду законопроєкту сталась штовханина між депутатами.

Президент Болгарії ветував надання БТР Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські війська повинні були отримати близько 100 бронетранспортерів, однак президент Болгарії Румен Радев наклав вето на це рішення.

Своє рішення політик мотивував тим, що болгарські депутати недостатньо ознайомилися "з конкретними умовами передачі". Він за цієї причини повернув документ до парламенту. У законодавчому органі мають надалі з ним ознайомитися.

Керівник держави вважає, що броньована транспортна техніка підвищеної прохідності, яку планували віддати Україні, може бути використана для захисту власних кордонів.

100 БТР від Болгарії для України

Парламент Болгарії офіційно мав намір передати Україні 100 списаних Міноборони країни бронетранспортерів, які ніколи не використовували. Національні збори Болгарії ухвалили міжурядову угоду з Україною про "безоплатне надання бронетанкової транспортної техніки", що означає передавання на потреби ЗСУ 100 старих бронетранспортерів разом з озброєнням і запчастинами.

Вперше, як планувалося, Болгарія здійснить передавання броньованої техніки Україні без посередників. Хоча, фахівці зазначають, що такі старі зразки БТР матимуть "як мінімум один недолік".

Нагадаємо, наприкінці листопада Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. ФРН є однією з лідерів серед країн, які надають допомогу нашим ЗСУ. В останньому пакеті Україна, зокрема, отримала партію з 20 БМП Marder разом із боєкомплектом.