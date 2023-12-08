Знаємо все про "мерзенних істот": у Зеленського відреагували на смерть Киви (відео)

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, у Росії наростає некерованість процесів у суспільстві. Незабаром усім зрадники-втікачі відчують це на собі.

8 грудня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, які три аспекти має убивство екснардепа Іллі Киви у Підмосков'ї. Один з аспектів — його зв'язок з криміналом. Інші два пов'язані з роботою спецслужб і загальною атмосферою в РФ. Заява пролунала під час інтерв'ю політика порталу "Ми — Україна".

На думку Подоляка, у справі Киви є три складники, два з яких стосуються й інших зрадників. Перший складник — "кримінальна особистість" екснардепа. Крім того, в його житті час від часу траплялись різні "дивні інциденти".

Другий складник, про який повинні пам'ятати, зрадник — це умілість СБУ, ГУР та інших спецслужб. Працівники цих відомств діють через мережу агентів на території РФ, зауважив радник. Мережа діє ефективно, тому відомо все про місцепроживання цих "мерзенних істот".

"Вони знають точно, де ця особа знаходиться, що вона робить і чим вона живе. І ще раз підкреслюю, вони можуть думати про себе все що завгодно, але вони не потрібні Російській Федерації".

Третій аспект — загальна криміногенна ситуація в РФ, яка щодня погіршується і це також рано чи пізно зіграє роль у житті політиків-втікачів з України. Подоляк нагадав, що Кремль "видав індульгенцію" убивцям та ґвалтівникам, які відвоювали в Україні. Тепер ці люди вертаються додому і незабаром по всій території країни-агресора пронесуться різні кримінальні інциденти.

"У Росії поступово зростає кількість інцидентів. Керованість процесів криміналізація наростає. Вони не будуть контролювати ті процеси, які будуть відбуватись в Росії. Росія, абсолютно зрозуміло, буде горіти", — заявив український політик.

Подоляк наголосив, що Ілля Кива заплатив найвищу ціну за зраду України і таку ж ціну заплатять інші зрадники, які поки що живі. Усі вони будуть покарані і не буде шансу врятуватись, оскільки через їхні дії загинули тисячі українців.

"У них немає жодного шансу у зв'язку з таким масштабом воєнних злочинів із таким масштабом загибелі цивільного населення України не заплатити найвищу ціну — юридичну і фізичну".

Смерть Іллі Киви — деталі

Зазначимо, вдень 8 грудня речник ГУР Міноборони Андрій Юсов також прокоментував ситуацію зі смертю Іллі Киви. За його словами, щоб провести спецоперацію проти зрадника, агенти подекуди ризикували життям. При цьому ті зрадники, які ще живі, перебувають під пильним наглядом українських та російських спецслужб.

Про смерть Киви стало відомо вдень 6 грудня. У росЗМІ стверджували, що чоловіка знайшли мертвим десь у Підмосков'ї. Пізніше стало відомо, що він отримав два вогнепальних поранення, в голову та груди, коли перебував у парку неподалік від котеджного містечка. Подружка зрадника розповіла, що він мав звичку усамітнюватись на вулиці, коли знімав пропагандистські антиукраїнські відео. Російські слідчі припустили, що під час зйомки екснардепа відшукав убивця.

Нагадуємо, в ГУР розповіли про стан здоров'я дружини голови розвідки Маріанни Буданової, про отруєння якої стало відомо наприкінці листопада. Крім того, розвідники зауважили, що попереду українців чекає важка зима.