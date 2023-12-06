Слідчий комітет РФ розповів подробиці смерті екснардепа Іллі Киви

За інформацією представника екстрених служб Російської Федерації, нині на місці інциденту працює слідчо-оперативна група.

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Після смерті в Одинцовському міському окрузі Підмосков'я ексдепутата Верховної Ради України Іллі Киви слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу. Про це російське видання "РИА Новости" повідомила старша помічниця керівника підмосковного СК РФ Ольга Врадій.

"У середу представник екстрених служб РФ повідомив, що тіло, імовірно, Киви знайдено в селі Супонєво Одинцовського міського округу Московської області", — ідеться в повідомленні.

За його словами, нині на місці працює слідчо-оперативна група.

"Слідчі органи ДСУ СК Росії по Московській області порушили кримінальну справу за фактом убивства чоловіка (ст.105 КК РФ)", — заявила Врадій.

Смерть Іллі Киви: деталі

Про смерть колишнього нардепа спершу повідомили російські ЗМІ. За їхньою інформацією, тіло Киви нібито знайшли в його будинку в селі Супонєво. За словами російських пропагандистів, колаборант був убитий.

Пізніше представник ГУР Міноборони Андрій Юсов розповів, що в українській розвідці підтвердили смерть екснардепа. Він зазначив, що Кива був "одним із найогидніших покидьків, зрадників і колаборантів".

Також у російському медіа Mash зазначили, що Киву виявили мертвим у елітному заміському комплексі "ВеличЪ Country Club" у Підмосков'ї в РФ. На його тілі була кров і гематоми. У дописі вказано, що екснардеп лежав на снігу посеред паркової зони заміського комплексу, розташованого в селі Супонєво біля Звенигорода.

Справа Іллі Киви: що відомо

Нагадаємо, 13 листопада український суд заочно виніс вирок екснардепу Киві та визнав його винним у держзраді, використанні комуністичної символіки та закликах до агресивної війни. Йому призначили 14 років ув’язнення з конфіскацією майна. Зокрема, підозру йому оголосили ще в березні 2022 року.

Також наприкінці листопада Кива повідомляв, що звернувся до генпрокурора України та заявив начебто про злочини, які скоїли представники української влади. На його думку, українська делегація спеціально затягувала переговори з Росією за вказівкою британського експрем’єра Джонсона.