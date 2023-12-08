Звільняли Київщину: СБУ розповіла, як ліквідувала штаб окупантів на Поліссі (відео)

У пресслужбі уточнили, щоб уразити об’єкт, спецпризначенці непомітно доставили артилерію у так звану сіру зону, впритул до російських позицій. Важкі 152-мм гармати перекидали на диверсійному рейді у безпосередній близькості до ворога.

У Службі безпеки України (СБУ) розповіли про унікальну спецоперацією зі знищення тилового пункту управління росіян на Поліссі в березні 2022 року, яка посприяла звільненню Київщини. Деталі повідомив голова СБУ Василь Малюк.

"Унікальна диверсійна операція з використанням важкої артилерії стала вагомим внеском СБУ у звільнення Київщини від окупантів", — наголосили в СБУ.

Ворог був змушений відступати з території України

За інформацією Малюка, це була перша диверсійна робота з використанням артилерійських сил, яка посприяла обороні Київщини.

"Вдале, якісне, диверсійне відпрацювання СБУ разом із артилеристами ЗСУ є прикладом того, що разом — ми сила. Воно посприяло обороні Київщини. Ми відбили ворога, і він був змушений відступати з території України", — розповів голова Служби безпеки.

У штабі розташовувалось керівництво ЗС РФ

Правоохоронець зазначає, що тоді у штабі розташовувалось керівництво російських військ, які наступали на Київ. Крім того, окупанти зберігали поруч велику кількість техніки, боєприпасів і палива.

"Цей логістично-управлінський центр і став ціллю Служби безпеки", — йдеться у повідомленні.

Артилерію доставили впритул до російських позицій

В СБУ уточнили, щоб уразити об’єкт, спецпризначенці СБУ непомітно доставили артилерію у так звану сіру зону, впритул до російських позицій. Важкі 152-мм гармати перекидали на диверсійному рейді у безпосередній близькості до ворога.

"Це була зухвала операція. По суті, за декілька кілометрів від ворога хлопці готували позиції для роботи нашої артилерії", — зазначив Малюк.

Василь Малюк, голова СБУ Фото: СБУ

Як додають в Службі безпеки, командний пункт противника було знищено завдяки успішному артилерійському відпрацюванню. Спецоперація була реалізована СБУ у взаємодії із 44-ю артилерійською бригадою ОК "Захід" ЗСУ.

Як наголосив Василь Малюк, після цієї операції ЦСО "А" та 13-те Головне управління військової контррозвідки СБУ разом із Силами оборони продовжили робити свій внесок у звільнення Київщини: мінували логістичні артерії, підривали мости та нищили російську техніку та окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України (СБУ) вперше розкрила подробиці операції, як снайпери Центру спеціальних операцій "А" (ЦСО "А") допомагали захищати від окупантів "дорогу життя" до Бахмута навесні 2023 року.