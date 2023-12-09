У Зеленського заявили, що РФ "стирає" пам'ять про Україну викраденим дітям (фото)

Те, що робить Росія проти депортованих з України дітей, можна назвати геноцидом, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Політик зауважив, що у світі досі не створили інструменти, щоб повертати дітей додому.

9 грудня відбулась перша зустріч членів Міжнародної коаліції країн з повернення українських дітей, створеній під час мирного саміту на Мальті. Під час засідання голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що діяти потрібно швидко, бо у Росії намагаються стерти дитячі спогади про Україну. Основні тези, які обговорювались під час зустрічі, ідеться на порталі Офісу.

У дописі вказується, що нова Міжнародна коаліція має 60 членів — представників країн та міжнародних організацій. Перше установче зібрання відбулось у Києві. Від України долучились група посадовців: голова Офісу Зеленського Андрій Єрмак, віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Поруч з ними на трибуні перебувала очільниця гуманітарної програми Bring Kids Back UA баронеса Гелена Кеннеді та голова мережі фондів "Відкрите суспільство" Олександр Сорос.

Гелена Кеннеді, Ірина Верещук, Андрій Єрмак на засіданні Міжнародної коаліції країн з повернення українських дітей Фото: Офіс президента Олександр Сорос на засіданні Міжнародної коаліції країн із повернення українських дітей Фото: Офіс президента

Під час спілкування з членами коаліції Андрій Єрмак розповів, як в РФ поводяться з українськими дітьми. Зокрема, їм змінюють імена, забороняють говорити українською мовою, розлучають з родичами. Крім того, російська влада повністю приховує будь-яку інформацію про викрадених дітей і не відповідає на запити.

На думку голови Офісу Зеленського, те, що робить Кремль — це геноцид і створення системи, яка намагається стерти у дітей усі спогади про Україну. Для цього застосовують найрізноманітніші способи — від брехні до погроз.

"Цих дітей налаштовують проти України, проти нашої культури, нашої мови. Щодня їх насичують фейками, дезінформують, кажуть, що їхніх батьків вбили або що батьки відмовилися від них і не шукають. Умови проживання вкрай кепські. Це геноцид".

Головною метою роботи коаліції з порятунку дітей буде пошук механізмів, за допомогою якого їх можна визволяти, оскільки на сьогодні таких інструментів у міжнародних організацій немає, наголосив політик.

Воєнні злочини РФ — деталі

Зазначимо, українська влада повідомила, що за попередніми оцінками до РФ депортували 16 226 дітей з України, хоч число може бути набагато більше. Зі слів Дмитра Лубінця, міжнародні інституції, наприклад, ООН, мало що роблять у даному напрямку. Зокрема, вони отримують від України імена викрадених дітей, а потім їдуть і зустрічаються з російською Уповноваженою з захисту дітей Марією Львовою-Бєловою, на яку виписано ордер Міжнародного суду.

Між тим на День Миколая Україні вдалось повернути додому вісім дітей, повідомили ЗМІ. Перед цим розповіли про 18-річного Богдана Єрмохіна, якого вдалось вивезти за кілька днів до повноліття. Хлопця утримували у Москві, зупинили, коли він намагався втекти в Україну. Однак згодом, після певних перемовин, він повернувся до родини — до старшої сестри.

Нагадуємо, 8 грудня Єрмохін розповів ЗМІ про своє життя у РФ. Зокрема, про те, як його погрожували мобілізувати до ЗС РФ у день повноліття.