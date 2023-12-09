У Зеленського заявили, що РФ "стирає" пам'ять про Україну викраденим дітям (фото)
Те, що робить Росія проти депортованих з України дітей, можна назвати геноцидом, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Політик зауважив, що у світі досі не створили інструменти, щоб повертати дітей додому.
9 грудня відбулась перша зустріч членів Міжнародної коаліції країн з повернення українських дітей, створеній під час мирного саміту на Мальті. Під час засідання голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що діяти потрібно швидко, бо у Росії намагаються стерти дитячі спогади про Україну. Основні тези, які обговорювались під час зустрічі, ідеться на порталі Офісу.
У дописі вказується, що нова Міжнародна коаліція має 60 членів — представників країн та міжнародних організацій. Перше установче зібрання відбулось у Києві. Від України долучились група посадовців: голова Офісу Зеленського Андрій Єрмак, віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Поруч з ними на трибуні перебувала очільниця гуманітарної програми Bring Kids Back UA баронеса Гелена Кеннеді та голова мережі фондів "Відкрите суспільство" Олександр Сорос.
Під час спілкування з членами коаліції Андрій Єрмак розповів, як в РФ поводяться з українськими дітьми. Зокрема, їм змінюють імена, забороняють говорити українською мовою, розлучають з родичами. Крім того, російська влада повністю приховує будь-яку інформацію про викрадених дітей і не відповідає на запити.
На думку голови Офісу Зеленського, те, що робить Кремль — це геноцид і створення системи, яка намагається стерти у дітей усі спогади про Україну. Для цього застосовують найрізноманітніші способи — від брехні до погроз.
"Цих дітей налаштовують проти України, проти нашої культури, нашої мови. Щодня їх насичують фейками, дезінформують, кажуть, що їхніх батьків вбили або що батьки відмовилися від них і не шукають. Умови проживання вкрай кепські. Це геноцид".
Головною метою роботи коаліції з порятунку дітей буде пошук механізмів, за допомогою якого їх можна визволяти, оскільки на сьогодні таких інструментів у міжнародних організацій немає, наголосив політик.
Воєнні злочини РФ — деталі
Зазначимо, українська влада повідомила, що за попередніми оцінками до РФ депортували 16 226 дітей з України, хоч число може бути набагато більше. Зі слів Дмитра Лубінця, міжнародні інституції, наприклад, ООН, мало що роблять у даному напрямку. Зокрема, вони отримують від України імена викрадених дітей, а потім їдуть і зустрічаються з російською Уповноваженою з захисту дітей Марією Львовою-Бєловою, на яку виписано ордер Міжнародного суду.
Між тим на День Миколая Україні вдалось повернути додому вісім дітей, повідомили ЗМІ. Перед цим розповіли про 18-річного Богдана Єрмохіна, якого вдалось вивезти за кілька днів до повноліття. Хлопця утримували у Москві, зупинили, коли він намагався втекти в Україну. Однак згодом, після певних перемовин, він повернувся до родини — до старшої сестри.
Нагадуємо, 8 грудня Єрмохін розповів ЗМІ про своє життя у РФ. Зокрема, про те, як його погрожували мобілізувати до ЗС РФ у день повноліття.