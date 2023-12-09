Герой програми "Пусть говорят", який облив екскохану кислотою, потрапив у полон ЗСУ

Данило Глущенко вирушив на війну в Україну, щоб потрапити під амністію. В РФ його засуджено на 14 років у колонії суворого режиму за замах на вбивство. Чоловік облив кислотою колишню кохану.

Данило Глущенко, засуджений на 14 років за напад на свою колишню дівчину, опинився в полоні у ЗСУ. Про це повідомили в Telegram-каналі "Маріуполь.Спротив".

"Мною було укладено контракт 15 серпня 2023 року на строк шість місяців. Після чого мені сказали, що я буду амністований, усі звинувачення буде знято", — розповів Глущенко.

У 2016 році історія Глущенка, який облив кислотою свою колишню дівчину Анастасію Лопатіну, облетіла російські телеефіри, зокрема стала темою програми "Пусть говорят".

У російських ЗМІ писали, що у постраждалої Анастасії та Данила був роман. Після розставання хлопець, ймовірно, на ґрунті ревнощів вирішив помститися колишній коханій. Глущенко підстеріг дівчину дорогою до коледжу і хлюпнув у неї кислотою. Анастасія зуміла закрити обличчя руками. Хімікат проник крізь рукавички і потрапив на шкіру.

Коли Анастасія прибігла додому, батько, побачивши, що сталося з його донькою, зірвав з неї куртку, яка буквально диміла, і став кричати, щоб сусіди викликали "швидку". Кислота потрапила і на чоловіка. Обох госпіталізували. За словами лікарів, якби хімікат потрапив на обличчя дівчини, результат однозначно був би летальним.

Поліцейські опитали шоковану Настю, після чого затримали її колишнього бойфренда.

Данило провину не визнав і не розкаявся у скоєному. Йому винесли вирок — 14 років у колонії суворого режиму.

У ЗМІ повідомляли, що захист будувався на тому, що в момент нападу Анастасія закрила обличчя руками і не бачила нападника. Сам Глущенко, за запевненням його бабусі, у момент нападу на дівчину нібито був удома. Проте Глущенку інкримінували замах на вбивство, а також вимагання і наклеп.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловікові запропонували укласти контракт з МО РФ і відправиться на війну. Представники МО обіцяли зняти судимість і закрити кримінальні справи з Данила. Чоловік потрапив у полон ЗСУ. Він, як і раніше, вважає, що справу проти нього було сфабриковано.

Фокус раніше писав, що російська влада винайшла новий спосіб поповнення підрозділів "ексзеків". Для цього використовують поранених солдатів ЗС РФ, які отримали інвалідність, але ще здатні тримати в руках рушницю.

Також Фокус повідомляв, що росіяни зі страхом чекають на повернення з України людей, засуджених у РФ за тяжкі злочини.