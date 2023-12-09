Закидають піхоту і тікають: експерти розповіли про нову тактику РФ під Кринками (відео)

Протягом однієї доби російські підрозділи втратили під Кринками десять бронемашин різного типу, показано на відео командира аеророзвідки Роберта Бровді. Експерти пояснили, навіщо ЗС РФ кидають у бій таку кількість техніки.

9 грудня експерти спільноти DeepState отримали відео, які наочно підтвердили новий спосіб дій російських підрозділів під Кринками на лівобережжі Херсонщини. Командування ЗС РФ почало більше використовувати бронетехніки, але поки що є сумніви, чи ефективне таке рішення. Про деталі ситуації на лівобережному плацдармі Сил оборони ідеться у дописі у Telegram-каналі спільноти.

У дописі звернули увагу на низку відео з-під Кринок, опублікованих командиром підрозділу аеророзвідки Роберт Бровді з позивним "Мадяр". На записі видно масове ураження російських бронемашин біля Кринок та сусідніх сіл: щоб це зрозуміти, експерти провели геолокацію відповідних точок.

Ситуація біля Кринок станом на 9 грудня 2023 року Фото: DeepState

Командування ЗС РФ використовує бронемашини, щоб закинути в тил ЗСУ свою піхоту, пояснили експерти. Техніка швидко приїжджає, висаджує піхотинців, ставить димову завісу і забирається геть. Після цього до роботи беруть українські бійці. Артилерія та бойові дрони нищать бронетехніку, якій не вдається втекти — це показав "Мадяр". Піхота ліквідується у стрілецьких боях, ідеться у дописі DeepState.

У соцмережі X можна побачити відео, про які згадували експерти. На них дійсно є кілька вдалих ударів з повітря по військовій техніці ЗС РФ.

Крім того, у Telegram-каналі "Мадяр" деталізував, що саме знищили. З його слів, нарахували 10 підірваних бронемашин різного типу: чотири танки, дві бронемашини десанту, чотири бронетранспортери. Вдалось втекти лише одному танку, написав командир.

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ станом на вечір 9 грудня лаконічно пояснюється, що українські бійці продовжують утримувати плацдарм на лівобережжі Херсонщини і ведуть контрбатарейну боротьбу.

Нагадуємо, військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" розповів про плани російського командування на випадок, якщо ЗС РФ не зможуть захопити Авдіївку. Тим часом західні експерти обдумують, як зупинити Дональда Трампа від знищення НАТО.