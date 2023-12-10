Накопичувала для зими: у Британії розповіли, які ракети РФ використовує для масованих ударів

Вночі 7 грудня ЗС РФ завдали масованого обстрілу по Україні. Російські бомбардувальники запустили щонайменше 16 крилатих ракет, розповіли в британській розвідці.

Збройні сили Російської Федерації розпочали "узгоджену кампанію", спрямовану на руйнування української енергетичної інфраструктури. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у X (Twitter).

Вночі 7 грудня Росія вперше з 21 вересня завдала хвилю масованих ударів по Києву та центральній частині України, використовуючи важкі бомбардувальники. Російські літаки Ту-95 запустили щонайменше 16 крилатих ракет повітряного базування з Каспійського моря. В оборонному відомстві Британії вважають, що ЗС РФ атакували ракетами Х-101/Х-102.

"Росія майже напевно накопичувала ці ракети для використання в зимовій кампанії. Ймовірно, це був початок більш узгодженої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України", — заявили у розвідці.

Більшість із запущених окупантами ракет були перехоплені українською протиповітряною обороною. У Великій Британії додали, що збитки від російської атаки виявилися "мінімальними" для України.

Нагадаємо, 8 грудня колишній речник Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що Росія, ймовірно, продовжить ракетні атаки по Україні. З його слів, ворог чекав низькі температури, аби відновити ракетний терор та завдати максимальної шкоди українській енергетичній інфраструктурі.

Того ж дня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що окупанти відновили ракетний потенціал. Зокрема, для атак інфраструктурних об'єктів ЗС РФ використовують високоточну далекобійну зброю.