Ситуація складна: ЗС РФ ведуть наступ по всій східній лінії фронту, — Сирський

За словами командувача Східного угруповання військ, активність противника не припиняється, проте ЗСУ продовжують оборонятися. Вживаються дії, які допоможуть зберегти життя захисників.

Російські окупанти продовжують спроби наступу на всіх ділянках фронту на сході України, проте бійці ЗСУ тримають оборону. Про це написав командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі 10 грудня.

"Оперативна ситуація на сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту", — йдеться у повідомленні.

Окремо Олександр Сирський зазначив, що разом із командирами, які продовжують тримати оборону в східних регіонах України, був проведений аналіз поточної ситуацiї, а також їм вдалося розглянути кілька сценаріїв того, як розвиватимуться події далі.

"Спільно прийняли необхідні рішення та вжили заходи для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя наших воїнів та раціонального використання боєприпасів", — продовжує командувач Східного угруповання військ.

У ЗСУ розповіли про спроби ЗС РФ наступати по всьому східному фронту Фото: Скриншот

Раніше аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що російські окупанти намагаються вести наступальні операції вздовж усієї лінії фронту. Їхня активність може бути пов'язана з майбутніми виборами президента Росії, які відбудуться в березні наступного року.

Основні зусилля фіксуються у східній частині України. Противник має намір взяти під свій контроль повністю Луганську область, а також хоче просунутися до східної частини Харківської області та північної частини Донецької області.

Нагадаємо, 9 грудня повідомлялося, що ЗС РФ найближчим часом активізуються на ще одній ділянці фронту. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, новою ціллю противника може стати місто Вугледар у Донецькій області.