Британія передасть Україні мінно-пошукові кораблі класу Sandown: чим вони допоможуть

Велика Британія та Норвегія очолять нову коаліцію морських можливостей. Україна зможе трансформувати свій військово-морський флот, зробити його більш сумісним із західними союзниками та НАТО.

Велика Британія передасть Україні два мінно-пошукові кораблі класу Sandown. Про це повідомили на сайті британського уряду 11 грудня.

У Британії заявили, що блокада РФ у Чорному морі продовжує впливати на українську економіку, оскільки країна зменшила здатність перевозити важливі експортні товари. Зміцнення морського потенціалу ЗСУ, а саме протидія загрозі від російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України.

Велика Британія разом із Норвегією очолить нову коаліцію морських можливостей, яка надасть підтримку для України. Зокрема, це буде довгостроково, аби допомогти Україні трансформувати свій військово-морський флот, зробити його більш сумісним із західними союзниками й НАТО та зміцнити безпеку в Чорному морі.

"Ці мінно-пошукові кораблі нададуть Україні важливий потенціал, який допоможе врятувати життя на морі та відкрити важливі експортні маршрути, які були сильно обмежені після того, як Путін розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення", — сказав міністр оборони Британії Грант Шаппс.

З його слів, нова морська коаліція тісно співпрацюватиме з Військово-морськими силами України та Міноборони для розвитку ряду можливостей, зокрема й швидкого розвитку морських сил у Чорному морі, продовження розвитку Корпусу морської піхоти України та річкових патрульних кораблів для захисту прибережних районів і внутрішніх водних шляхів.

Нагадаємо, 23 жовтня у Військово-морських силах України повідомили, що два українські протимінні кораблі "Черкаси" та "Чернігів" беруть участь у навчаннях Joint Warrior 23-II, які відбувалися у межах британських територіальних вод.

15 листопада стало відомо, що Велика Британія передавала Україні експериментальне озброєння. Зокрема, Україна вже отримала новітні ЗРК Terrahawk Paladin від компанії MSI, які запустили у виробництво лише в січні.