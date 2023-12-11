Аналогії з Гітлером і Наполеоном: Лавров натякнув на загрозу Заходу після захоплення України, — ISW

За словами аналітиків, до фарсових історичних порівнянь Лавров вдався, щоб запевнити аудиторію в тому, що в гіпотетичній війні із Заходом Росія вийде переможцем.

10 грудня в Катарі промова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова рясніла історичними ремінісценціями. На Doha Forum дипломат згадував про воєнні перемоги минулого і позаминулого століть, чим, на думку аналітиків з "Інституту вивчення війни", спробував відвернути увагу від втрат в Україні та військової сили, що зменшилася. Про це йдеться у зведенні ISW від 10 грудня.

За словами Лаврова, воєнні дії, які США нібито розв'язали "руками України", тільки зміцнюють Росію, те саме нібито було і після перемог над Наполеоном у 19 столітті та Гітлером під час Другої світової.

До настільки натягнутих порівнянь, зазначають аналітики, Лавров вдався, щоб мінімізувати російські втрати в Україні та запевнити свою аудиторію в тому, що в гіпотетичній війні із Заходом Росія вийде переможцем, як це було за часів імперії та Радянського союзу.

Судячи з усього, він хотів сказати, що війна в Україні завершиться тим, що РФ виявиться сильнішою в геополітичному сенсі та стане викликом для Заходу.

"Це фарсові аналогії, тому що поточна війна почалася з неспровокованого вторгнення в Україну, 1812 року на російську територію вдерся Наполеон, а 1941-го — Гітлер", — уточнили американські аналітики.

Український центр протидії дезінформації повідомив 10 грудня, що російська сторона розсилала жителям Запоріжжя неправдиві SMS-повідомлення, в яких йшлося про те, що на грудень 2023 року в місті заплановано масову евакуацію.

Ця кампанія розрахована на те, щоб спричинити невдоволення владою серед населення, представники РФ, судячи з усього, вирішили ввести в оману щодо воєнних загроз жителів великих міст, і навіть тих, на захоплення яких у РФ потенціалу недостатньо.

Нагадаємо, що війська РФ у Вірменії хочуть зберегти військовий контроль над країною. Правозахисник Артур Сакунц заявив про "атаку на правову систему Вірменії" після того, як днями військова поліція заарештувала громадянина РФ.

Також повідомлялося, що, за оцінками аналітиків, РФ розраховує на капітуляцію уряду України та захоплення чотирьох областей.