Візит Зеленського до Вашингтона покликаний повернути Україну на перші шпальти, — Politico

За словами журналістів, радники в Білому домі кажуть, що підтримка України у населення США зростає після помітних подій на фронті або подій, пов'язаних із Зеленським. Президент України може схилити на свій бік республіканців, які вагаються.

Під час свого вже третього візиту до Вашингтона за час повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський, судячи з усього, намагатиметься переконати Сенат у тому, що додаткова військова допомога потрібна зараз, а не наступного року. Хоча в неділю переговори, схоже, зайшли в глухий кут через міграційну реформу. Про це пише Politico.

Сенатор Кріс Мерфі (представник Демократичної партії від Коннектикуту) заявив, що республіканці на чолі з сенатором від Оклахоми Джеймсом Ленкфордом висувають нереалістичні вимоги до демократів. Переговори сторін тривають, але незрозуміло, якого прогресу вдалося досягти. Мерфі назвав вимоги республіканців необґрунтованими.

"Якби я був циніком, то сказав би, що республіканці вирішили пов'язати підтримку України з імміграційною реформою, бо хочуть, щоб допомога Україні провалилася. Але я не цинік. І ми все ще намагаємося вирішити деякі доволі суттєві розбіжності", — заявив він.

За словами журналістів, радники Білого дому зазначали, що підтримка України у населення зростає після помітних подій на фронті або подій, пов'язаних із Зеленським, завдяки чому Україна знову повертається в газетні заголовки.

Це може статися після візиту українського лідера до Вашингтона. Зеленський також може чинити тиск на Республіканську партію, за словами представника адміністрації Джо Байдена. Візит може підштовхнути відомих республіканців до того, щоб виступити проти лідерів і тих, хто не дуже прагне підтримати Україну.

Хоча, на думку радників Білого дому, більшість республіканців все ж висловлюються на підтримку Києва, а візит Зеленського напередодні Різдва може надати додаткового імпульсу.

За словами представника адміністрації Байдена, Зеленський — ньюзмейкер, і будь-який його візит до США — це "можливість для перших шпальт".

"Він нагадував людям про те, які ставки, про те, що відбувається в Україні зараз, і чому це важливо для американців", — сказав ще один представник Вашингтона на умовах анонімності.

Білий дім поки що не анонсував пресконференцію під час візиту у вівторок.

Минулого тижня Шаланда Янг, яка відповідає в Білому домі за бюджетні видатки, у листі до представників Конгресу попередила, що якщо нове фінансування не буде виділено до кінця року, є ризик того, що це "поставить Україну на коліна на полі бою".

"Що буде далі, якщо Путін пройде маршем по Україні? — заявила вона в недавньому інтерв'ю журналістам. — Країни НАТО, наші сини та дочки ризикують бути втягнутими в масштабний конфлікт. І справа не тільки в Путіні, оскільки й інші диктатори спостерігають за тим, що робить Конгрес".

Нагадаємо, що в публікації The Financial Times йшлося про те, що, на думку 48% виборців у США, Байден витрачає надмірно багато на Україну.

Також повідомлялося, що 8 грудня стало відомо про плани Пентагону запросити у Конгресу $1 млрд на заміну відправленого Києву озброєння.