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Пентагон запросить у Конгресу $1 млрд на заміну зброї, відправленої в Україну

постачання зброї Україні
Фото: Daily Mail | Ілюстративне фото

Військова допомога Ізраїлю не вплинула на постачання озброєнь Україні, оскільки механізми підтримки відрізняються, зазначив представник Міноборони США Даг Буш.

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Пентагон готує останній запит до Конгресу США щодо виділення 1 млрд доларів на заміну зброї, відправленої в Україну, після того, як законодавці-республіканці відхилили законопроєкт Білого дому про допомогу в розмірі 61,4 млрд доларів. Про це 7 грудня повідомили журналісти Defence One.

Помічник міністра армії США із закупівель Даг Буш заявив, що кошти для поповнення американських запасів майже вичерпані.

"Зараз є трохи менше мільярда. Однак ми працюємо над тим, щоб використати решту цієї суми в очікуванні схвалення Конгресу. Дуже скоро вона дорівнюватиме нулю", — сказав він.

Також Буш пояснив механізми військової допомоги Ізраїлю та Україні, які принципово відрізняються. Через це передача ізраїльській стороні 155-мм артилерійських боєприпасів не вплинула на постачання озброєння Україні.

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За словами чиновника, передача зброї Ізраїлю здійснювалася в межах програми швидких іноземних військових продажів, яка дозволяє передавати боєприпаси безпосередньо з американських військових арсеналів. У той час як зброю в Україну було відправлено за допомогою іншого механізму, званого президентськими повноваженнями щодо скорочення озброєнь.

"Ми постачали боєприпаси різних типів — усе, від гелікоптерів до артилерії, деякі прилади нічного бачення, — але нічого такого, що могло б скласти пряму конкуренцію тому, що вже планувалося відправити до України", — наголосив Буш.

Раніше повідомлялося, що за словами колишнього телеведучого Fox News Такера Карлсона, міністр оборони США Ллойд Остін пригрозив членам Палати представників США відправити їхніх родичів на війну з РФ. Ці погрози нібито прозвучали на секретному засіданні в Палаті представників, де обговорювалося фінансування України.