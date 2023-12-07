У США провалилось виділення грошей на допомогу Україні: у Зеленського відреагували

В Офісі президента наголосили, що американські сенатори нарешті дійшли згоди у цьому питанні. Проте цей консенсус призведе до ще "нахабніших" дій з боку Росії.

Related video

У США заблокували виділення коштів для військової допомоги Україні. На це в інтерв'ю для "24 каналу" 7 грудня відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Чиновник переконаний, що і республіканці, і демократи у США чітко розуміють значення подій в Україні та Ізраїлі. З його слів, на Близькому Сході йдеться про захист від початку великої війни та домінування терористичних режимів. Водночас проблема російсько-української війни — набагато глобальніша, адже вирішується питання лідерства демократичних країн.

"Якщо ти не допомагаєш сьогодні Україні, то ти говориш, що світ не зміг виграти війну в однієї авторитарної країни — Росії. У такому разі не існуватиме ніяких глобальних правил й буде домінування експансії та шантажу. Росія буде поводити себе набагато нахабніше, ніж зараз. У США це усвідомлюють", — підкреслив Подоляк.

Він підкреслив, що сучасна політика — вкрай напружена. У США тривають гострі внутрішні дискусії.

Проте радник голови ОП виділив три ключові фактори:

республіканці та демократи дійшли консенсусу щодо допомоги Україні та Ізраїлю;

в адміністрації Джо Байдена розуміють значення війни та необхідність підтримки України;

зараз активно працює українська делегація, в яку входять спікер парламенту Руслан Стефанчук, голова ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та багато нардепів.

Нагадаємо, 6 грудня у Сенаті США проголосували за законопроєкт, який передбачає виділення грошей для військової допомоги Україні та Ізраїлю. Голоси розділились, і через їх недобір ініціатива була заблокована.

На це вже відреагував президент США Джо Байден. З його слів, сенатори вдалися до "політичного шантажу у чистому вигляді", і ставки — "занадто високі".