В США провалилось выделение денег на помощь Украине: у Зеленского отреагировали

В Офисе президента отметили, что американские сенаторы наконец пришли к согласию в этом вопросе. Однако этот консенсус приведет к еще более "наглым" действиям со стороны России.

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В США заблокировали выделение средств для военной помощи Украине. На это в интервью для "24 канала" 7 декабря отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Чиновник убежден, что и республиканцы, и демократы в США четко понимают значение событий в Украине и Израиле. По его словам, на Ближнем Востоке речь идет о защите от начала большой войны и доминирования террористических режимов. В то же время проблема российско-украинской войны — гораздо глобальнее, ведь решается вопрос лидерства демократических стран.

"Если ты не помогаешь сегодня Украине, то ты говоришь, что мир не смог выиграть войну у одной авторитарной страны — России. В таком случае не будет существовать никаких глобальных правил и будет доминирование экспансии и шантажа. Россия будет вести себя гораздо наглее, чем сейчас. В США это осознают", — подчеркнул Подоляк.

Он подчеркнул, что современная политика — крайне напряженная. В США продолжаются острые внутренние дискуссии.

Однако советник главы ОП выделил три ключевых фактора:

республиканцы и демократы пришли к консенсусу относительно помощи Украине и Израилю;

в администрации Джо Байдена понимают значение войны и необходимость поддержки Украины;

сейчас активно работает украинская делегация, в которую входят спикер парламента Руслан Стефанчук, глава ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и многие нардепы.

Напомним, 6 декабря в Сенате США проголосовали за законопроект, который предусматривает выделение денег для военной помощи Украине и Израилю. Голоса разделились, и из-за их недобора инициатива была заблокирована.

На это уже отреагировал президент США Джо Байден. По его словам, сенаторы прибегли к "политическому шантажу в чистом виде", и ставки — "слишком высоки".