Мобілізація в Україні: де найчастіше роздають повістки

ТЦК та СП можуть "заплющувати очі" на нічні клуби в містах, проте мобілізувати чоловіків з районів та сіл. Членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська вважає, що це відбувається через чинник місця реєстрації та корупції.

Членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська заявила, що однією з проблем мобілізації в Україні є комплектація за принципом кількості, а не якості. Про це вона повідомила в інтерв'ю Telegraf.

Проблеми української мобілізації

"Не секрет, що маємо провал з мобілізації. Але це наслідок і розхолодження суспільства "перемогою вже завтра", і відбором та методами роботи ТЦК, і, звісно, ставленням до пересічного бійця в армії загалом", — сказала Соломія Бобровська.

Вона зазначила, що всіх обурює, коли ТЦК та СП "заплющує очі" на нічні клуби в Києві чи Одесі, проте мобілізує всіх військовозобов'язаних у районах та селах, зокрема є сім'ї, де служать всі чоловіки.

Зі слів Соломії Бобровської, окремим викликом є вік військових. Зокрема, 45–50-річні чоловіки ніколи не покажуть фізичну результативність, як 30–35-річні. Крім цього, "якість" також є важливою — командирам важко "приводити до тями" або командувати тими, хто має залежності, або прийшли з хворобами, з якими не можна служити.

Через те, що ТЦК перебувають в оперативному підпорядкуванні Сухопутних військ, пріоритетність забезпечення комплектації саме бригад Сухопутних військ та однобокість у підході до всіх проблем, розповіла вона.

Чому повістки роздають у селах, а не нічних клубах

На думку Бобровської, це корупційний чинник. Вона навела приклад з Одеси.

"Людина, яка була сильним комбригом 14-ї бригади ЗСУ, стала очільником Одеського обласного ТЦК (полковник Олександр Охріменко, що замінив Євгена Борисова, який втрапив у корупційний скандал. — ред.). Працювати в Одеській області з міцною мережею не лише російської агентури, а й корупційними очільниками виклик ще той", — заявила членкиня комітету.

З її слів, з попереднім начальником ТЦК була домовленість брати від восьми тисяч доларів за відстрочку для людини з району. Зокрема, була організована схема кругової поруки районних ТЦК. Бобровська вважає, що складно зламати систему і зробити щось, що "придатне до життя і може мати повагу".

Також неабияку роль має чинник місця реєстрації. Люди в селах фактично перебувають за своїм місцем реєстрації, тоді як чоловіків у місті складніше знайти — вони можуть бути не прописані, мешкати не там, де зареєстровані. В результаті чого зникає можливість вручати повістки.

Нагадаємо, під час мобілізації не можуть призвати на військову службу тих військовозобов'язаних, яких забронювали. Проте існують випадки, коли чоловік може втратити таке бронювання.

Раніше екскомандувач Аеромобільних (десантно-штурмових) військ України, полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Іван Якубець заявив, що в Україні потрібно посилювати мобілізацію. З його слів, піхоту можна замінити лише піхотою.