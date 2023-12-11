Мобілізація в Україні: ветеран АТО назвав готову до фронту категорію чоловіків

За словами екскомандира роти в батальйоні "Айдар" Євгена Дикого, працівники Нацполіції, ДБР, НАБУ, НАЗК, Фіскальної служби та митниці проходили фізпідготовку, медкомісію, мають базові навички володіння зброєю. Ці громадяни мають певний рівень на відміну від звичайного цивільного мобілізованого.

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Україна має значний мобілізаційний потенціал. На фронт можна відправити, принаймні, 50 або 100 тисяч українських правоохоронців. Про це повідомив військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий в інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, нині правопорядок охороняють надто багато людей, котрі мають відповідну фізичну підготовку, проходили медкомісію та отримали базові навички володіння зброєю.

"Нам дійсно потрібно під час війни 250 тисяч поліцейських в тилу? Чи не багато людей охороняють наш правопорядок? Я не хочу сказати, що треба їх усіх на фронт. Звичайно, правопорядок потрібен. І якби ми забрали всю поліцію на фронт, тоді завтра у нас були б проблеми, щоб вийти з дому. Але, вибачте мене, 250 тисяч — це багато. Ось я думаю, що 50 або 100 тисяч цілком можна було б забрати на фронт", — наголосив ветеран АТО.

Дикий висловив думку, що для вирішення цього питання достатньо лише зменшити квоту на бронювання для правоохоронних відомств.

"Я навів як приклад Національну поліцію, тому що їх найбільше. Але насправді крім них ще є ДБР, НАБУ, НАЗК, фіскальна поліція, митниця. Це ті структури, де всі працівники за визначенням проходять фізпідготовку, медкомісію, володіють хоча б базовими навичками володіння зброєю", — уточнив військовий аналітик.

Екскомандир роти в батальйоні "Айдар" додав, можна легко та оперативно відправити на фронт від 50 до 100 тисяч осіб, які вже володіють базовим рівнем навичок мобілізованого.

Нагадаємо, екскомандувач Аеромобільних (десантно-штурмових) військ України, полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Іван Якубець заявив, що для армії піхота є незамінною, тоді як техніка, зброя, артилерія лише допомагають їм. З його слів, люди не можуть постійно перебувати на передньому фронті, оскільки їм потрібно відпочивати та лікуватися.

Раніше повідомлялося, що вручення повістки не означає те, що чоловіка відразу заберуть на фронт. Оскільки спочатку відбувається уточнення даних, медогляд, після чого видається мобілізаційне розпорядження, а далі людину відправляють на навчання.