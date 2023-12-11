Самі себе боялися і налякали інших: ЗС РФ на Запоріжжі зламали бойовий дух у своїй роті, — росЗМІ

Колишні в'язні відкрили "магазин" з продажу наркотиків просто на передовій. Через вживання у підрозділі сталася "неприємність" — у бою окупанти втратили кількох товаришів по службі.

На окупованій частині Запорізької області України затримано трьох морпіхів ЗС РФ, які торгували наркотиками у своєму підрозділі. Про це повідомляє видання ASTRA.

Встановлено, що наркобізнес на передовій відкрили троє військовослужбовців 810 бригади морської піхоти в/ч 13140,які раніше були засуджені за так званою "наркотичною" 228 статтею КК РФ і відбували покарання в ІЧ 3 в Самарській області. У колонії їх завербували на війну проти України, і вони потрапили до бригади морської піхоти — до підрозділу для колишніх зеків — "Шторм".

Під час затримання у ексзеків вилучили понад 2 кілограми наркотиків — мефедрону та "альфа-піролідинопентіофенону", ваги та фасувальні пакети.

В мережі також оприлюднили відео, на якому наркоторгівців лупцюють палицями нібито за вживання "солів".

"Пацани, ось ці люди вбили наших пацанів з 1-ї роти. Вони нах**рилися солі і боялися самі себе. Вони просто не пішли, трухнули і передали цю свою боягузливість іншим, зламали дух бійців і через них загинули наші пацани з роти. Ми їх зараз караємо", — каже на відео невідомий чоловік за кадром.

ЗМІ встановили, що побили звільненого з колонії мешканця Єльця Артема Бабаніна. На кадрах його змушували копати яму. Він був неодноразово засуджений, зокрема за наркотики. На війну в Україну він також був завербований із колонії. Сам Бабанін 17 листопада 2023 року записав кореспондентові ASTRA повідомлення про те, що "повертається з бойового завдання".

Нагадаємо, що російські окупанти втратили в районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" від початку листопада 8 690 осіб особового складу та 1002 одиниці військової техніки.

Раніше повідомлялося, що колишні найманці ПВК "Вагнер" беруть участь у штурмах із ЗС РФ під Куп'янськом.