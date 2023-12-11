ЗС РФ втратили повний контроль над Степовим: у Британії розповіли, як ЗСУ посунули ворога

У деякі дні на Авдіївському напрямку відбулися близько 40% усіх бойових зіткнень. Для наступу ЗС РФ здебільшого використовували піхоту, зокрема штрафні підрозділи "Шторм Z", розповіли в британській розвідці.

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Авдіївка Донецької області є ареною найзапекліших бойових зіткнень на фронті. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

"Протягом останнього тижня Авдіївка Донецької області продовжує залишатися ареною найзапекліших бойових дій на фронті", — йдеться у повідомленні.

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Хочуть перерізати логістику в Авдіївку: ЗС РФ не змогли взяти Степове, — МВА (відео)

Відповідно до українських даних, у деякі дні близько 40% усіх бойових зіткнень відбулися в цьому районі. В оборонному відомстві Британії зазначили, що російський наступ характеризувався здебільшого нападами піхоти, зокрема за допомогою штрафних підрозділів "Шторм Z".

У британській розвідці вважають, що українські військові, ймовірно, провели успішні локальні контратаки, у результаті чого російська армія втратила повний контроль над селом Степове. Саме в цьому районі Росія намагається охопити Авдіївку та її промзону, додали в Британії.

Нагадаємо, 5 грудня голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що ЗС РФ особливу увагу зосередили на Степовому Донецької області. Ворог хоче контролювати цю локацію для перекриття логістики ЗСУ.

9 грудня військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що незабаром можна очікувати на третю хвилю атак на Авдіївку Донецьку область. З його слів, командування ЗС РФ отримало сигнал від Кремля — здобути місто до Нового року або до виборів президента у березі 2024 року. Російські командири не впевнені, що захоплять Авдіївку, тому вирішили паралельно атакувати Куп'янськ, Лиман, Бахмут, Мар'їнку, Вугледар.

Того ж дня офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов розповів, що російські військові постійно обстрілюють Авдіївський коксохім, проте завод залишається під контролем українських військових. Він зазначив, що найкритичнішою точкою залишається промзона поблизу Авдіївського коксохіму.