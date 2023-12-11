"Потрібно взяти себе в руки": Україна поборе паузу з військовою допомогою від США, — Зеленський

За словами президента, ніхто не збирається опускати руки через труднощі, які виникли в Конгресі, адже ця битва не програна. Також глава держави впевнений, що РФ причетна до багатьох світових конфліктів.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з військовою допомогою для України від США, а також вплив Росії на конфлікти у світі, зокрема в Латинській Америці. Ці теми він порушив під час спілкування з журналістами під час робочого візиту до Аргентини 11 грудня.

За його словами, Києву, безумовно, вдасться побороти паузу в допомозі від Вашингтона, яка трапилася внаслідок розбіжностей у Конгресі.

"Я не засмучений, тому що цю битву я не програв. Ми не ті люди, які перед труднощами опускають руки. Хтось починає панікувати й не вірити в перемогу, тому потрібно взяти себе в руки та йти далі", — заявив Володимир Зеленський.

12 грудня глава держави планує зустрітися з американським колегою Джо Байденом, а також іншими американськими чиновниками. Цю тему обговорюватимуть насамперед.

"І ми працюватимемо, щоб побороти цю паузу в допомозі від США Україні. Ми це поборемо, і не тільки це. Ми все поборемо", — додав Володимир Зеленський.

Окремо було порушено питання того, як Російська Федерація намагається дестабілізувати ситуацію у світі, зокрема в країнах Південної Америки. Україна має намір наростити співпрацю з цим регіоном, зокрема у сфері безпеки, щоб не дати Кремлю жодного шансу на вплив. Це буде корисно для всіх сторін.

"Я дуже зацікавлений в об'єднанні Латинської Америки навколо України. Для нас це об'єднання навколо істини. Я зацікавлений у саміті Україна — Латинська Америка. І тут я хотів би, щоб Хав'єр Мілей також нам допоміг в активізації та організації такої платформи", — заявив Володимир Зеленський.

Київ висловив готовність співпрацювати з Буенос-Айресом у різних сферах, серед яких: безпека, військове співробітництво, діджиталізація тощо. Також можливі спільні напрацювання в енергетиці, щоб у рази наростити товарообіг між країнами.

Президент України переконаний, що в кожному новому конфлікті на планеті є участь Росії, тому вкрай важливо зараз опрацювати питання безпеки, у тому числі в країнах Латинської Америки, які далеко від Москви.

Нагадаємо, 10 грудня в Офісі президента заявили, що Володимир Зеленський прибуде до США для зустрічі з Джо Байденом. Глава держави планує приділити увагу спільним проєктам Києва та Вашингтона у сфері виробництва озброєння. У Білому домі підтвердили переговори.