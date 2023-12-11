На відновлення: Швеція виділила Україні найбільший пакет допомоги

За словами прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона, більша частина грошей піде на фінансування центральної інфраструктури у сфері енергетики, житла, охорони здоров'я і транспорту.

У понеділок, 11 грудня, Швеція оголосила про надання Україні нової фінансової допомоги в розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 мільйона доларів). Ці кошти будуть спрямовані на підтримку населення країни в зимовий період часу. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає SVT Nyheter.

"На даний момент це найбільша підтримка в рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні", — заявив Крістерссон.

Більшу частину виділених коштів буде спрямовано до фонду Світового банку з відновлення України, який надає підтримку центральній інфраструктурі країни в галузях енергетики, житла, охорони здоров'я і транспорту.

Гроші, взяті з бюджету допомоги Швеції, серед іншого підуть на закупівлю обладнання для опалення та передачі потужності в українській електромережі. Йдеться і про інші форми допомоги для українців, наприклад про підтримку притулків.

Нагадаємо, що наразі у Швеції активно ведуться дискусії щодо можливого постачання винищувачів Gripen в Україну з боку шведського уряду.

Уряд Швеції офіційно доручив збройним силам провести аналіз і повідомити в термін до 6 листопада, чи зможе Швеція надати Україні винищувачі Jas Gripen. Літаки JAS 39 Gripen можуть бути відправлені в Україну тільки після того, як Швеція стане членом НАТО.