На Тернопільщині судили чоловіка, який під час повітряної тривоги бігав в укриття з рушницею

Місцевого жителя звинуватили у порушенні правил та умов зберігання зброї. Рушницю вилучили до рішення суду.

У Тернопольській області на лаві підсудних опинився чоловік, який дуже переживав, аби нічого не сталося з його зброєю під час повітряних тривог. Щоразу він хапав рушницю і біг з нею в укриття. Про йдеться в постанові суду.

Зазначається, що 13.11.2023 приблизно о 12:00 під час перевірки було встановлено, що чоловік порушив правила і умови зберігання належної йому зброї мисливської гладкоствольної марки "ТОЗ-БМ", калібр 16 № НОМЕР_1, а саме зберігав на дочірньому підприємстві "Сигнал" у селі Байківці, вулиця Стуса, гараж №27.

Під час судового засідання чоловік визнав свою вину і щиро розкаявся. Він пояснив, що коли оголошувались повітряні тривоги, брав зброю з собою та зберігав її в гаражі, про що не повідомив уповноважений орган.

Суд взяв до уваги пенсійний вік обвинуваченого і те, що раніше в жодних кримінальних та адміністративних справах він не фігурував і визнав винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КУпАП, та звільнив його від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушень, обмежившись усним зауваженням. Справу закрили, а зброю повернули власнику.

Нагадаємо, що житель Хмельниччини вбив знайомого, бо сплутав його з російським солдатом. Після того, як чоловік в камуфляжі не відреагував на запитання, засуджений у стані алкогольного сп'яніння вирішив його "ліквідувати".

Раніше повідомлялося, що в Росії чоловік судиться з Путіним через війну в Україні. За словами позивача, війна "суттєво порушує його конституційні права, свободи та інтереси".