ЗС РФ почали рити траншеї зі стелями: навіщо це потрібно окупантам, — експерти (фото)

Військові аналітики припустили, що російські війська, закриваючи окопи зверху, хочуть захистити особовий склад від ударів дронів-камікадзе. Однак є й інша причина будівництва таких споруд.

Російські окупанти почали створювати траншеї так званого закритого типу. Бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ зафіксували такі споруди, які накриті "стелею" з підручних матеріалів. На це звернули увагу аналітики з Defence Express, назвавши у своєму матеріалі від 10 грудня ймовірні причини створення таких укріплень.

Оглядачі пишуть, що росіяни створюють над траншеями навіси, щоб захистити особовий склад від атак українських безпілотників. Цікаво, що такі "стелі" створюють навіть із вкрадених окупантами сонячних панелей. Причому противник закриває окопи не лише зверху, а й з боків. Таким чином, ці споруди заважають операторам українських дронів виконувати бойові завдання, через що вимоги до їхніх навичок зростають.

"З огляду на те, що ворог дуже сильно вкладається у створення фортифікаційних споруд, цілком можливо очікувати значного поширення аналогічних рішень, коли вся протяжність ворожих позицій буде додатково захищена від дронів", — зазначають експерти.

Тим часом західні оглядачі з цього питання пишуть, що такі "стелі" над російськими траншеями призначені не стільки для захисту від FPV-дронів, як для того, щоб приховати пересування своїх військ.

Як аргумент вони зазначають, що матеріали, з якого збирають ці укріплення, — а це металопрофіль для швидкого збирання каркаса, брезент, рештки обшивки бронетехніки тощо, — не призначені для розсіювання енергії підриву дрона-камікадзе.

"Основна мета цих додаткових решіток і дахів в окопах має більш стратегічний характер. Вони служать візуальним щитом від українських операторів безпілотників, ефективно приховуючи пересування російських військ у траншеях. Таким чином, вони збивають прицільні удари безпілотників, забезпечуючи тактичний захист", — підсумували експерти.

Нагадаємо, за даними аналітиків з ISW, окупанти мінують територію вздовж лінії фронту за допомогою безпілотних літальних апаратів. Зазначається, що російські дрони можуть нести як протипіхотні міни ОЗМ, ПМН, ПОМ, так і протитанкові — ПТМ-3 і ПТМ-4.